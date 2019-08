Kot strela z jasnega: nesojeni slovenski ženin se ločuje

Juan Diego Covarrubias, ki smo ga pri nas lahko videli v uspešnici Zaljubljen do ušes (De que te quiero, te quiero), se ločuje. Novica je udarila kot strela z jasnega, saj sta še do pred kratkim veljala za enega najbolj zaljubljenih in srečnih parov.

"Vzroki za ločitev so osebni in tako bodo tudi ostali," je v sporočilu za javnost dejala Edna. Oglasila se je tudi na Instagramu, kjer je kratko in jedrnato zapisala:

"Tako kot sva šla skupaj z roko v roki, se tudi razhajava, z vso ljubeznijo in spoštovanjem sveta. V tej situaciji vas prosim za veliko ljubezni."