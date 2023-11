Kourtney in Travis 'navdušena in blagoslovljena' ob rojstvu sina

Družina Kardashian - Barker je po poročanju tujih medijev bogatejša za novega družinskega člana. Kourtney in Travis naj bi se namreč razveselila prihoda sina. Viri blizu para so potrdili, da sta zvezdnika "navdušena in blagoslovljena", Kourtney pa naj bi se po porodu počutila dobro.

Zakonca Kourtney Kardashian Barker in Travis Barker sta po poročanju tujih medijev postala starša. Čeprav novice sama še nista potrdila, so neimenovani viri blizu zvezdniškega para medijem potrdili, da sta "navdušena in blagoslovljena" ob prihodu sina. Barker je dneve pred rojstvom sina v podkastu razkril, da ga bosta poimenovala Rocky.

icon-expand Kourtney Kardashian, Travis Barker FOTO: Profimedia

To je četrti otrok za zvezdnico resničnostne televizije, ki ima z nekdanjim partnerjem 13-letnega sina Masona, 11-letno hčerko Penelope in 8-letnega sina Reigna. Tudi bobnar skupine Blink-182 v čevlje očeta ne stopa prvič. Z nekdanjo soprogo Shanno Moakler ima 20-letnega sina Landona, 17-letno hčerko Alabamo in 24-letno pastorko Atiano.