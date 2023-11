Kourtney in Travis sina poimenovala Rocky Thirteen Barker

Zdaj je uradno, Kourtney Kardashian in Travis Barker sta v začetku novembra dobila prvega skupnega otroka. Slabe tri tedne po tem, ko so se pojavile govorice o tem, da je zvezdnica rodila, saj so pred medicinskem centrom Cedars-Sinai v Los Angelesu opazili glasbenika in njeno polsestro in so viri blizu para to tudi potrdili, je zdaj novica potrjena še uradno.