Kourtney Kardashian in Travis Barker delila utrinke z romantičnega oddiha

Spomnimo, da sta se Travis in Kourtney v družbi njene mame Kris Jenner in njenega partnerja Coryja Gambla z zasebnim letalom pred dnevi odpravila v Mehiko. Za slavnega bobnarja je bila pozitivna izkušnja ključnega pomena po travmatični letalski nesreči, ki jo je preživel leta 2008. Takrat je bil eden od potnikov na letalu, v strmoglavljenju pa so umrli pilota ter Barkerjev asistent Chris Baker in varnostnik Charles ''Che'' Still, medtem ko sta bobnar in njegov prijatelj DJ Adam Goldstein strmoglavljenje sicer preživela, a so ju s hudimi opeklinami prepeljali v bolnišnico. Roker se je namreč letalom izogibal kar trinajst let, saj je izkušnja na njem pustila močne posledice. Vse do danes, ko je strah premagal s pomočjo svoje ljubljene osebe.

17. avgusta je na Instagramu delil fotografijo, na kateri v naročju drži svojo izbranko, oba pa pozirata pred letalom na stezi. Objavo je pospremil z močnim sporočilom, ki ga je posvetil svoji dragi in z njim jasno sporočil, da je premagal strah: "S teboj je vse mogoče."