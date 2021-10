Kourtney Kardashian in Travis Barker sta zaročena

Resničnostna zvezdnica Kourtney Kardashian in Travis Barker, bobnar in član zasedbe Blink-182, sta naredila korak naprej v njuni zvezi. Po devetih mesecih zveze sta se minuli konec tedna zaročila v kalifornijskem kraju Montecito, bodoča nevesta pa je že pokazala razkošen diamantni prstan.

icon-expand Travis Barker in Kourtney Kardashian sta se zaročila. FOTO: AP

45-letni Travis Barker je svojo drago, tri leta mlajšo Kourtney Kardashian, za roko zaprosil na plaži obmorskega hotela Rosewood Miramar, kjer sta bila zaljubljenca obdana z dovršeno postavitvijo rdečih vrtnic in belih sveč. Za to posebno romantično priložnost je nosil črno -belo črtasto srajco in temne hlače, medtem ko je bodoča nevesta nosila črno obleko. Kourtney Kardashian je veselo novico potrdila tudi na Instagramu, kjer je objavila dve fotografiji z zaroke. Svojo objavo je pospremila: "Za vedno." V objavi je označila tudi svojega zaročenca, ki je nato njeno objavo delil na svojem profilu v Instagramovi zgodbo.

Glasbenikova 15-letna hči Alabama je tudi delila nekaj foto utrinkov s posebnega večera, vključno s posnetkom nasmejane Kourtney, ki razkazuje svoj bleščeč diamantni prstan, medtem ko jo je zaročenec poljubil na lice. "Zelo sem srečna za vaju. Rada vaju imam," je najstnica pospremila fotografijo in ju označila v Instagramovo zgodbo. Nato je delila še nekaj utrinkov s slavnostne večerje, ki so se jo udeležili njuni družini.

icon-expand Kourtney Kardashian in Travis Barker FOTO: Instagram

Med povabljenci je bila tudi njena sestra Kim Kardashian, ki je svojim oboževalcem in sledilcem omogočila še boljši pogled na osupljiv zaročni prstan. Sestro in bodočega svaka je snemala med poljubljanjem in od blizu posnela njen osupljiv prstan.

Razkošen kos nakita z diamantom v ovalni obliki je videti presenetljivo podoben tistemu, ki ga je Kanye West nataknil svoji izbranki 40-letni Kim Kardashian, ko jo je leta 2013 zaprosil za roko. Naj omenimo, da sta bila Kourtney in Travis najprej dolgoletna prijatelja, v razmerje pa sta se spustila na začetku letošnjega leta. Toda kljub njuni kratki ljubezenski zvezi sta vse od tedaj nerazdružljiva. Veliko potujeta skupaj, z roko v roki prihajata na različne dogodke in se skupaj sprehajata po rdeči preprogi ter objavljata skupne fotografije na družbenih omrežjih. Nazadnje nista mogla držati stran rok drug od drugega, medtem ko sta se družila v zaodrju oddaje Saturday Night Live, kjer je Barker nastopil z raperjem Youngom Thugom.

