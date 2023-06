Kourtney Kardashian in Travis Barker sta že izbrala ime za otroka

Kourtney Kardashian je na Instagramu objavila nosečniške fotografije z zabave, kjer sta s Travisom Barkerjem razkrila spol njunega otroka. Bobnar skupine Blink-182 je v komentarjih namignil, da sta ime zanj že zbrala: "Jaz že vem njegovo ime," je zapisal in dodal emotikon, ki mežika. Nosečniške fotografije so prejele kar dva milijona všečkov, njegov komentar pa skoraj šest tisoč všečkov.

Resničnostna zvezdnica in glasbenik sta novico, da pričakujeta prvega skupnega otroka, sporočila na koncertu skupine Blink-182. Medtem ko je Travis na odru bobnal, je Kourtney visoko v zrak dvignila plakat z napisom: "Travis, noseča sem." Idejo za naznanitev nosečnosti si je sposodila iz videospota za pesem All The Small Things skupine Blink-182, v njem namreč plakat z enakim zapisom v rokah drži Travisova oboževalka.