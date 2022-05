Kourtney Kardashian in Travis Barker tudi uradno poročena

Kljub temu, da podrobne informacije o obredu za javnost zaenkrat ostajajo skrivnost, so fotografi pred stavbo ujeli mladoporočenca, ko sta se v avtomobilu z napisom "pravkar poročena" odpeljala v neznano. Par sta pri obredu spremljala glasbenikov oče Randy Barker in babica najstarejše sestre klana Kardashian, Mary Jo “MJ” Campbell, zato mnogi menijo, da sta prav omenjena družinska člana stopila v čevlje poročnih prič. Do tega trenutka ni znano, ali so se obreda udeležili tudi preostali člani družin Kardashian in Barker, znano pa je, da to ne bo njun zadnji obred. Letos poleti naj bi namreč poročno slavje organizirala tudi v Italiji.

Spomnimo, 45-letni Barker je tri leta mlajšo Kardashianovo za roko zaprosil oktobra lani na plaži obmorskega hotela Rosewood Miramar v Santa Barbari. Zvezdnica je veselo novico kasneje potrdila tudi na Instagramu, kjer je objavila dve fotografiji z zaroke. Zaroko in kasnejše slavje so ujele tudi kamere šova The Kardashians, kjer je glasbenik razkril, da je bil v Kourtney zaljubljen več let in da se je tudi zaradi tega preselil v njeno sosesko.