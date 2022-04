Kourtney Kardashian in Travis Barker sta se poročila

Kourtney Kardashian in Travis Barker sta po poročanju ameriškega TMZ -ja skočila v zakon. Zvezdnika, ki že mesece javno izkazujeta svojo naklonjenost in ljubezen, naj bi se za pogumen korak odločila po podelitvi letošnjih grammyjev, ki se je odvila v Las Vegasu, mestu, ki je znano po skrivnih in nepričakovanih porokah.

Kljub hitri in intimni poroki pa par pripravlja tudi veliko slavje, na katerem bodo prisotni njuna velika družina in prijatelji.

Spomnimo, 45-letni Barker je svojo drago, tri leta mlajšo Kardashianovo, za roko zaprosil oktobra lani na plaži obmorskega hotela Rosewood Miramar. Zvezdnica je veselo novico potrdila tudi na Instagramu, kjer je objavila dve fotografiji z zaroke. Kourtney in Travis sta bila sprva dolgoletna prijatelja, v razmerje pa sta se spustila na začetku lanskega leta.

To je za Kourtney Kardashian, ki je bila pred tem v dolgoletnem razmerju s Scottom Disickom, prvi zakon. Skupaj imata tri otroke 11-letnega Masona, 9-letno Penelope in 6-letnega Reigna. Barker je bil pred tem med letoma 2001 in 2002 poročen z Melisso Kennedy ter s Shanno Moakler med letoma 2004 in 2008. Z Moaklerjevo imata skupaj 18-letnega Landona in hčerko Alabamo. Barker ostaja v bližnjem odnosu tudi z nekdanjo pastorko 22-letno Atiano De La Hoya, Shannaino hčerko iz prejšnjega zakona.