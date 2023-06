Kourtney Kardashian in Travis Barker v svojem slogu razkrila spol otroka

Kourtney Kardashian in Travis Barker bosta v prihodnjih mesecih ponovno postala starša – dobila bosta svojega prvega skupnega otroka. Še prej pa sta morala zakonca ugotoviti, katerega spola bo dojenček. To sta seveda razkrila v svojem slogu, zato na razglasitvi spola ni manjkalo bobnov.

Iz posnetka, ki ga je resničnostna zvezdnica delila na Instagramu , je razvidno, da je bila pred razkritjem zares radovedna, ali bo dobila fantka ali deklico. "Povej mi, ko boš pripravljena," je 47-letnik rekel svoji ženi, ko je sedel za bobni, Kourtney pa v njegovem naročju. 44-letnica je delovala precej zmedeno in neučakano, vmes je celo dejala, da ne ve, kaj se dogaja.

Kourtney Kardashian in Travis Barker bosta postala starša fantku.

Travis, ki je bobnar skupine Blink-182, je med poljubljanjem svoje soproge poskrbel za dramatičen uvod na bobnih, ob zadnjem taktu pa so se v nebo izstrelili konfeti modre barve. Presrečna bodoča zakonca sta tako izvedela, da bo prihajajoči dojenček moškega spola, česar sta se zelo iskreno razveselila. Med občinstvom je završalo, nekaj pa je bilo tudi takšnih, ki so zavpili, da so pravilno predvidevali spol otroka.