Kourtney Kardashian: Moj 15-letni sin ni postal očka

Kourtney Kardashian se je na družbenem omrežju dotaknila govoric o svojem otroku, ki pretekle dni krožijo po družbenih omrežjih. Številni ljudje so namreč po spletu špekulirali, da je 15-letni sin slavne matere postal očka. 45-letnica je nastalo dramo ostro obsodila in javnost prosila, naj pusti njene mladoletne otroke pri miru.

Kourtney Kardashian je spregovorila o teoriji zarote, ki se širi o njenem sinu Masonu in zanikala, da je njen 15-letnik postal očka. "Redko obravnavam govorice ali teorije zarote v zvezi s seboj ali svojo družino, vendar gre za mojega otroka in zdi se mi narobe dovoliti, da kdorkoli vsaj za sekundo pomisli, da je v teh lažeh kanček resnice," je 45-letnica zapisala v Instagram zgodbi in dodala: "Niso resnične. Mason nima otrok."

Kourtney Kardashian FOTO: Profimedia icon-expand

Po družbenih omrežjih so se pretekle dni širili posnetki, ki so nakazovali, da ima Mason skrivni račun na Instagramu, kjer deli novosti o dojenčku po imenu Piper. Kardashianova je v nedeljo jasno povedala, da so govorice lažne. "Moj sin resnično ceni svojo zasebnost," je zapisala, medtem ko je prosila druge, naj bodo spoštljivi in dodala: "On je otrok s čustvi in lepim življenjem pred njim. Prosim, prenehajte širiti lažne pripovedi in obračati življenja."

