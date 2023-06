Kourtney Kardashian naznanila: Travis, noseča sem

Kourtney Kardashian in Travis Barker pričakujeta prvega otroka. Zvezdnica je veselo novico naznanila med koncertom moževe skupine Blink-182. Medtem ko je Travis na odru bobnal, je Kourtney visoko v zrak dvignila plakat z napisom: "Travis, noseča sem," na kar je pevec Mark Hoppus dejal: "Nekdo bo imel otroka," in zvezdnici čestital. Za njim je do nje pristopil še Travis in jo zasul s poljubi. Utrinek s koncerta je Kourtney delila na Instagramu.

44-letna zvezdnica in 47-letni glasbenik sta se lani poročila kar trikrat, zadnjo slavje se je odvilo v italijanskem Portofinu, kjer sta si v družbi družine in prijateljev obljubila večno zvestobo. Pred skokom v zakonski jarem je par v resničnosti oddaji Kardashianovi odkrito spregovoril o želji po skupnem otroku. Njuna pot do zanositve ni bila lahka, saj sta poskusila številne metode – od umetne oploditve do različnih zeliščnih zdravil. Prejšnji mesec je Kardashianova v novi epizodi svoje resničnostne serije dejala, da sta se po številnih poskusih zanositve nehala truditi. "Uradno sva prenehala s postopkom umetne oploditve. Bolj kot karkoli bi rada imeli otroka, a resnično verjamem v to, kar nama bo bog namenil. Če je to dojenček, potem verjamem, da se bo to zgodilo."

Za najstarejšo sestro klana Kardashian-Jenner bo to četrti otrok, saj ima z bivšim partnerjem Scottom Disickom tri otroke – 13-letnega Masona, 10-letno Penelope in 8-letnega Reigna. Travis bo očka tretjič, z bivšo ženo Shanna Moakler ima dva otroka – 19-letnega Landona, 17-letno Alabamo.