Kourtney Kardashian ne načrtuje poroke

42-letna Kourtney Kardashan in tri leta starejši Travis Barker še ne načrtujeta poroke, vsaj ne kmalu, je razkril nek vir blizu zvezdnice. "Kourtney in Travis nista zaročena in zaroke ne načrtujeta, vsaj ne kmalu," je dejal vir. Kardashianova in Barker sta si v Las Vegasu ogledala tudi tekmo UFC 264 med Dustinom Poirierjem in Connorjem McGregorjem.