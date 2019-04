Kourtney Kardashian objavila izivalne fotografije

Kourtney Kardashian se zna dobro tržiti svoj posel. No, tako kot tudi njene sestre. Sploh, če sklepamo, na kakšen način na Instagramu vsaka po svoje promovira različne izdelke. 39-letnica in mama treh otrok je svetu predstavila svojo novo spletno stranPoosh, ki jo je poimenovala kar po nadimku svoje hčerke Penelope Scotland Disick.

Stran je nekakšen vodič do boljšega načina življenja, kjer najdete različne zapise na teme, kot so zdravje, lepota, moda, wellness in notranja oprema.

''Menim, da je moderna ženska tista, ki skrbi za Zemljo, pazi, kaj daje v svoje telo od znotraj navzven. Da se trudi po najboljših močeh in da se pri tem ne počuti krivo, ker ni popolna,'' je povedala Kourtney, ki v višino meri le pičlih 155 centimetrov.