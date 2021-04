Kourtney Kardashian očarala partnerja, vtetoviral si je njeno ime

Zaljubljenca Kourtney Kardashian in Travis Bakerne skrivata več, da sta zaljubljena. In čeprav glasbenikovo telo prekriva veliko tetovaž, je ameriškim paparacem vseeno uspelo ujeti njegovo novo pridobitev: ime njegovega dekleta, izpisano v majhni in tanki pisami. Napis'Kourtney' si je zamislil nad levo prsno bradavico, piše portal People.

Ime si je vtetoviral čez staro tetovažo, tako da ni takoj opazno. In čeprav je to njegova prva tetovaža, posvečena novemu dekletu, so oboževalci prepričani, da je še ena od njegovih tetovaž posvečena postavni rjavolaski.