Kourtney Kardashian po dolgem času delila fotografijo z moževo hčerko

Kourtney Kardashian Barker , ki se je po razhodu z dolgoletnim partnerjem Scottom Disickom poročila z raperjem Travisom Barkerjem , skrbno hrani svojo zasebnost. Čeprav pogosto deli utrinke s svojimi otroki, pa so redkejše objave z otroki njenega moža. Predvsem poredko deli fotografije skupaj z moževo hčerko iz prvega zakona Alabamo Barker .

Tokrat je 45-letna zvezdnica delila objavo z več fotografijami s praznovanja valentinovega. Med njimi je tudi sebek z 19-letno vplivnico. V galeriji fotografij, ki jim je dodala opis "Mir in ljubezen", je opaziti trening s sestro Khloé Kardashian, fotografijo, na katerem objema moža, in fotografije z drugimi prijatelji. V galeriji je delila tudi fotografijo več šopkov vrtnic in valentinovega zajtrka.

Nazadnje se je Kourtney Alabami poklonila decembra lani, ko je vplivnica praznovala svoj 19. rojstni dan.

Travis ima z nekdanjo ženo Shanno Moakler tri otroke, poleg Alabame še 21-letnega Landona in 25-letno Atiano. Raper in zvezdnica resničnostnih šovov imata skupaj zdaj tudi 15-mesečnega sina Rockyja.