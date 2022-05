Kourtney Kardashian potrdila poroko: Dokler naju smrt ne loči

V Santa Barbari sta si pred dnevi usodni 'da' dahnila Kourtney Kardashian in Travis Barker . To je sedaj na svojem Instagram profilu potrdila tudi zvezdnica resničnostnega šova, ki je s svojimi 177 milijoni sledilci delila galerijo črno-belih fotografij veselega dogodka.

"Dokler naju smrt ne loči," je pripisala 43-letna zvezdnica družinskega resničnostnega šova in med drugim delila tudi fotografijo s svojo babico Mary Jo 'MJ' Campbell in tastom Randyjem Barkerjem. Kljub temu, da zvezdnica ni razkrila, koga sta s soprogom izbrala za poročni priči, so oboževalci tudi na podlagi te fotografije prepričani, da sta vlogi prevzela prav glasbenikov oče in nevestina babica. Spomnimo, Kardashianova in Barker sta poročni proces sicer vadila že pretekli mesec na intimnem obredu v Las Vegasu v družbi imitatorja Elvisa Presleyja, veliko poročno slavje pa naj bi v poletnih mesecih pripravila tudi v Italiji.

Črno-bele poročne fotografije so v pičlih desetih urah prejele že več kot štiri milijone všečkov, srečen in uspešen zakon pa so pod njimi paru med drugim zaželele nevestine sestre Kim in Khloe Kardashian, nevestina mama Kris Jenner in manekenka Shanina Shaik, ki je zapisala: "Čudovita nevesta! Zelo sem srečna za vaju."