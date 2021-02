Kourtney Kardashian in Travis Barker tudi uradno par

Sedaj je jasno, Kourtney Kardashian je znova zaljubljena, svojo srečo pa je sedaj tudi pripravljena deliti z radovedno javnostjo. Govorice, ki so bile glasne v zadnjih tednih, je potrdila s preprosto fotografijo, na kateri sta prikazani dve prepleteni roki. Kožo glasbenika, ki je del zasedbe Blink 182, krasijo številne tetovaže, tako da je fotografija precej zgovorna. Kardashianovo so s Travisom Barkerjem povezovali že nekaj časa, saj sta kar nekaj let pred ljubezensko zvezo gradila trdno prijateljstvo.