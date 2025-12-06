Kourtney Kardashian pri 30 letih ni bila pripravljena na prvorojenca

Resničnostna zvezdnica Kourtney Kardashian Baker se je nedavno spominjala svojih občutkov po rojstvu prvorojenca in priznala, da je bila pri 30 letih nepripravljena na materinstvo. Priznala je, da se je ob sinu zanašala zgolj na lastni instinkt, saj pred porodom ni prebrala nobene knjige o starševstvu ali povprašala za dodatne nasvete.

Kourtney Kardashian Barker je odkrito spregovorila o prvih dneh materinstva in priznala, da se je pri 30 letih počutila popolnoma nepripravljeno na rojstvo prvega sina Masona. V zadnji epizodi resničnostnega šova slavne družine Kardashian je 46-letna podjetnica razkrila, da se je zanašala zgolj na instinkt, ker sprva ni brala nobenih knjig o starševstvu niti ni dobila nobenega nasveta od nikogar, piše People.

Kourtney Kardashian z najmlajšim sinom Rockyjem. FOTO: Profimedia icon-expand

"Ko sem bila stara 30 let in sem imela Masona, mi nihče ni rekel, kaj naj storim. Nisem bila pripravljena, nisem prebrala nobene knjige, ampak sem ravnala tako, kot sem se počutila in mi je pri tem pomagal materinski nagon," je dejala Kardashian Barker. Vendar se je njen pristop spremenil z rojstvom hčerke Penelope.

"Vendar pa sem, preden sem rodila Penelope, prebrala knjigo o starševstvu," je pojasnila. "Takrat sem delala in nisem niti pomislila, da bi bila kakšna druga možnost. Zdaj si lahko privoščim, da ne delam, in sem hvaležna, da se lahko bolj posvetim samo temu in se povežem z otrokom," je dodala.

Kourtney Kardashian in Travis Barker imata veliko mešano družino. FOTO: Profimedia icon-expand