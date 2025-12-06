Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Kourtney Kardashian pri 30 letih ni bila pripravljena na prvorojenca

Los Angeles, 06. 12. 2025 08.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Resničnostna zvezdnica Kourtney Kardashian Baker se je nedavno spominjala svojih občutkov po rojstvu prvorojenca in priznala, da je bila pri 30 letih nepripravljena na materinstvo. Priznala je, da se je ob sinu zanašala zgolj na lastni instinkt, saj pred porodom ni prebrala nobene knjige o starševstvu ali povprašala za dodatne nasvete.

Kourtney Kardashian Barker je odkrito spregovorila o prvih dneh materinstva in priznala, da se je pri 30 letih počutila popolnoma nepripravljeno na rojstvo prvega sina Masona. V zadnji epizodi resničnostnega šova slavne družine Kardashian je 46-letna podjetnica razkrila, da se je zanašala zgolj na instinkt, ker sprva ni brala nobenih knjig o starševstvu niti ni dobila nobenega nasveta od nikogar, piše People.

Kourtney Kardashian z najmlajšim sinom Rockyjem.
Kourtney Kardashian z najmlajšim sinom Rockyjem. FOTO: Profimedia

"Ko sem bila stara 30 let in sem imela Masona, mi nihče ni rekel, kaj naj storim. Nisem bila pripravljena, nisem prebrala nobene knjige, ampak sem ravnala tako, kot sem se počutila in mi je pri tem pomagal materinski nagon," je dejala Kardashian Barker. Vendar se je njen pristop spremenil z rojstvom hčerke Penelope.

Preberi še Kourtney Kardashian sina med počitkom ves čas drži v naročju

"Vendar pa sem, preden sem rodila Penelope, prebrala knjigo o starševstvu," je pojasnila. "Takrat sem delala in nisem niti pomislila, da bi bila kakšna druga možnost. Zdaj si lahko privoščim, da ne delam, in sem hvaležna, da se lahko bolj posvetim samo temu in se povežem z otrokom," je dodala.

Kourtney Kardashian in Travis Barker imata veliko mešano družino.
Kourtney Kardashian in Travis Barker imata veliko mešano družino. FOTO: Profimedia

Kourtney ima z možem Travisom Barkerjem dveletnega sina Rockyja Thirteena. Je tudi mama 15-letnega Masona, 10-letnega Reigna in 13-letne Penelope. Bobnar skupine Blink 182 je oče 19-letne Alabame in 22-letnega Landona, posvojil pa je tudi 26-letno Atiano.

kourtney kardashian prvi otrok mama zvezdnica starševstvo
Naslednji članek

Pevka Meghan Trainor je po nasvetu jasnovidke prenehala piti kavo

SORODNI ČLANKI

Sin Kourtney Kardashian spregovoril o namigih, da je sin Justina Bieberja

Kourtney Kardashian: Moj 15-letni sin ni postal očka

Kourtney Kardashian po dolgem času delila fotografijo z moževo hčerko

Ljubezenska zgodba zakoncev Kardashian-Barker: sotrpina pri vadbi, zdaj starša

Nekdanja žena Travisa Barkerja: Dovolj imam prekletih Kardashianov

Kourtney Kardashian in Travis Barker delila prve fotografije sina Rockyja

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385