Kourtney Kardashian se brani: Nisem noseča, samo zredila sem se

"Komentirala sem in rekla: 'To je oblika mojega telesa. V karanteni sem se zredila nekaj kilogramov in svoje telo imam rada, ponosna sem na svojo postavo, glede na to, da objavljam fotografije, kjer se vidi moje telo.' Niti ne mislim, da sem videti noseča," je rekla Kourtney v videu, ki ga je objavila na svoji spletni strani Poosh. "Vsi smo oblikovani drugače in to je moje telo, na katerega sem ponosna, zato sem odgovorila na negativne komentarje. Ni vedno lahko,"je še dodala zvezdnica, ki je zaradi svoje prepoznavnosti velikokrat deležna tudi nesramnih komentarjev.