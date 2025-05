Kourtney Kardashian sina med počitkom ves čas drži v naročju

Kourtney Kardashian Barker se je v zadnji epizodi podkasta Khloé in Wonder Land pridružila svoji sestri Khloé Kardashian , kjer je spregovorila o svoji razširjeni družini. Slavni sestri sta razglabljali tudi o različnih stilih starševstva, Kourtney je presenetila tudi z razkritjem, da svojega 18-mesečnega sina Rockyja Thirteena , ki ga ima z možem Travisom Barkerjem , drži ves čas njegovega počitka v naročju – včasih tudi več ur skupaj.

Potem ko je svoji sestri potrdila, da ga drži ves čas njegovega počitka in povedala, da ga je nekoč držala celo pet ur, je pojasnila: "Sedim na svojem majhnem stolu, običajno v sobi. Še vedno imam svojo majhno blazino za dojenje in on nekako leži tam na mojih rokah. Imam majhno odejo proti sevanju, ki jo dam čez, da ga zaščitim pred elektromagnetnimi sevanji."

Poleg Rockyja imata zakonca še po tri otroke iz prejšnjih zvez. 46-letnica ima sina Masona, hčer Penelope in sina Reigna s svojim bivšim Scottom Disickom, medtem ko je Barker oče sinu Landonu, hčerki Alabami in pastorki Atiane, ki jih ima z bivšo ženo Shanno Moakler.

Kourtney je februarja med epizodo resničnostne oddaje razkrila, da trenutno vsi živijo v glasbenikovi hiši, njeno pa prenavljajo, da bo ustrezala celotni družini. "Zdi se mi, da je ob združitvi dveh družin na začetku veliko prilagajanja," je takrat rekla in dodala: "Mi v njihovem prostoru, prav tako pa smo šli mi izven našega prostora v nek nov prostor. Ampak je res dobro, res pa si želim, da to čim prej zaženemo. Moji pastorki so živeli v svojem domu celo življenje. Zdaj vsi skupaj živimo v eni hiši, kar je lepo. Je sprememba, ampak mislim, da smo na res čudovitem mestu glede tega." Zakonca sta se leta 2022 najprej uradno poročila v Los Angelesu, kasneje pa sta usodni da izrekla še pred družino in prijatelji na razkošni ceremoniji v italijanskem Portofinu.