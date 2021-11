Kourtney Kardashian svojemu zaročencu Travisu kupila sanjski avto

Fotografi so slavna zaljubljenca ujeli v objektiv pred hotelom Bel-Air v Los Angelesu, kjer sta stala pred novim vozilom. Nato pa sta ga seveda še preizkusila in se zapeljala krog ali dva.

Kot so lahko videli sledilci Kourtney Kardashian na Instagramu, se je slavje Barkerjevega rojstnega dne raztegnilo, saj sta se odpravila tudi na slavnostno potovanje v Cabo San Lucas v Mehiki. Zvezdnica je nekaj utrinkov s praznovanja delila v Instagramovi zgodbi. Kot so lahko videli njuni sledilci, so 46-letnega slavljenca v živo presenetili mariachi, manjkala ni niti rojstnodnevna torta, prostor pa je bil opremljen s črno-srebrnimi baloni in ogromnim napisom: "Vse najboljše, Travis."