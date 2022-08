Kourtney Kardashian tarča kritik: 10-letni hčerki dovolila uporabo ličil

V sedaj že izbrisanem videoposnetku, ki ga je na TikToku objavila hčerka Kourtney Kardashian , je 10-letna Penelope svetu pokazala svoje veščine ličenja. Deklica, ki je v videoposnetku uporabila vse od tekoče podlage do maskare in senčila za oči ter bleščila za ustnice, je s tem nehote povzročila precej burno reakcijo.

Mnogi uporabniki so namreč mnenja, da je 10-letnica absolutno premlada za uporabo kozmetike. "Tudi sama sem mama 10-letnici in s tem se ne strinjam. Pri tej starosti imajo zgolj še nekaj let čiste nedolžnosti, preden se začnejo učiti o tem, kako postati odrasli," je zapisala neka uporabnica in dodala: "Ne morem verjeti, da ljudje to podpirajo."

"Mislil sem, da lahko TikTok uporabljajo zgolj osebe, starejše od 13 let. Ta videoposnetek sploh ne bi smel biti objavljen," je svoje mnenje izrazil nek drug uporabnik, medtem ko je tretji dodal, da se mu uporaba kozmetike pri teh letih ne zdi primerna. Nekatere druge uporabnike je bolj kot samo dejstvo, da je 10-letnica uporabljala kozmetiko, zmotilo to, da se je pri tem snemala in vse skupaj kasneje objavila.

Kljub kritikam pa so se na spletu pojavili tudi bolj pozitivno naravnani komentarji, ki so hvalili Penelopine veščine ličenja in njen smisel za estetiko. "Med vsemi zadevami, za katere bi vas moralo skrbeti, vas skrbi za ličila male deklice? Dajte se raje brigati zase," je zapisala uporabnica in stopila v bran Penelope in njeni mami Kourtney, ki se na vse skupaj ni javno odzvala.