Kourtney Kardashian za obletnico Kimine poroke razkrila skrivnosti

Kim Kardashian Westje s svojimi sledilci na Instagramu delila fotografije s svoje poroke. Pod galerijo objavljenih fotografij je zapisala: ''Kimye (Kim in Kanye) za vedno,'' S tem pa je dala vedeti, da sta še vedno noro zaljubljena drug v drugega.

Ob tem prazniku so jima čestitali številni, med drugim tudi člani družine. Eno najbolj iskrenih čestitk ji je poklonila prav njena najstarejša 40-letna sestra Kourtney Kardashian.

''Moja absolutno najljubša fotografija iz Kanyejeve in Kimine poroke je ta od Masona. Nismo ga mogli najti. Skoraj je bil že čas, da se sprehodimo do oltarja in on je bil nosilec prstanov. Ko smo ga končno našli, je spal pod mizo v zadnji sobi v stari italijanski trdnjavi, kjer smo se vsi pripravljali. Moj otrok je zdaj tako velik (nasmeh),'' je ob fotografijo spečega Masona zapisala njegova mama Kourtney, ki je tako razkrila, kaj se je zgodilo tik pred obredom. To pa ni edina skrivnost, ki ji je izletela iz ust. Priznala je, da je takrat že vedela, da je tretjič noseča.