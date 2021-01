Kourtney Kardashian zaljubljena v bobnarja skupine Blink 182

Že dalj časa se šušlja, da naj bi se med Kourtney Kardashian in Travisom Barkerjem pletlo nekaj več kot le prijateljstvo. Zdaj pa tuji mediji potrjujejo, da je najstarejša sestra Kardashian srečno zaljubljena v glasbenika, ki je sicer znan kot bobnar skupine Blink 182 . Še preden sta se romantično zapletla, pa sta zgradila močno prijateljstvo.

Kourtney Kardashian in Travis Barker

"Njuna zveza je zelo zasebna. Sta super kombinacija in Kourtneyjina družina že obožuje Travisa. Že več let sta bila soseda in prijatelja, pred kratkim pa je odnos postal tudi romantičen," je za E! Newspovedal neimenovani vir.

Ta je povedal tudi, da se je že nekaj časa zanimal za Kourtney in da si je želel, da bi se njun prijateljski odnos razvil v nekaj več. In zdi se, da je njegov topel očetovski odnos do njegovih dveh otrok Kourtney prepričal, da je vreden greha. Kourtney ima sicer tri otroke s Scottom.