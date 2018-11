Kardashianova na večerji z bivšim in njegovo novo izbranko

39-letna Kourtney Kardashian in 35-letni Scott Disicksta bila dolga leta v precej turbulentnem razmerju, v katerem sta postala starša trem otrokom: Masonu Disicku, Penelope Disick in Reignu Disicku. Po več kot desetletju razmerja sta se zvezdnika zaradi nepremostljivih razlik odločila za razhod. Številni oboževalci serije V koraku z družino Kardashian so bili prepričani, da se bosta kljub temu odločila ponovno oživeti razmerje, saj to ni bil njun prvi razhod – a kot kaže, je tokrat počilo dokončno. Scott je namreč že nekaj časa v razmerju s hčerko legendarnega pevca Lionela Richieja, 20-letno Sofio Richie. Medtem, ko je slednja že spoznala njegove otroke in z njimi ter Scottom večkrat preživljala skupne družinske trenutke, še ni prišlo do tega, da bi se pobližje spoznala tudi Kourtney. Ta je bila po razhodu z Disickom nekaj časa v razmerju s 25-letnim Bendjimo Younesom, a je njuno razmerje po koncu letošnjega poletja splavalo po vodi.

Paparaci so pred priljubljeno japonsko restavracijo Nobu v Malibuju nedavno opazili 39-letno Kardashianovo, ki se je tja pripeljala z namenom, da bi večerjala s Scottom in Sofio. Slednja sta na dogovorjeno lokacijo prispela skupaj.