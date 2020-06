Kourtney s fotografijo nehote potrdila, da je z bivšim spet skupaj?

Kourtney Kardashian je z oboževalci na Instagramu delila ljubko fotografijo, ki je pritegnila veliko pozornosti. A ne zaradi nje ali kozjega mladička, ki ga je držala v naročju, ampak zaradi srajce, ki jo je imela oblečeno.

41-letna zvezdnica resničnostnih šovovKourtney Kardashian je objavila fotografijo, na kateri pestuje kozjega mladiča in jo pospremila z besedami: "Jutro." Njeni zvesti oboževalci na Instagramu, kjer ima več kot 94 milijonov sledilcev, so bili nad fotografijo navdušeni. Pod njo se je hitro vsul plaz komentarjev. Večina je bila enotnega mnenja, in sicer da gre za najbolj ljubko fotografijo, kar so jih videli.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tokrat je veliko pozornosti pritegnila njena ohlapna karirasta srajca. Njeni oboževalci so namreč prepričani, da je to ista srajca, ki jo ima v lasti njen nekdanji partner Scott Disick. Zvezdnica je s tem, ko jo je nosila, oboževalcem dala za glodati kost, in sicer da sta nekdanja zaljubljenca mogoče obnovila zvezo.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke