Kralj in kraljica večerjala v družbi zvezdnikov, kjer sta potrdila obisk Italije

Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta na nedavni večerji gostila nekatere zvezdniške prijatelje. Skupaj so uživali v dobrotah italijanske kulinarike in tako imenovane slow food kulture, ki slavi po trajnostnem načinu priprave hrane in lokalnih sestavinah. Med povabljenimi so bili tudi zakonca Beckham, igralka Helen Mirren, igralec Stanley Tucci in italijanski veleposlanik Inigo Lambertini.