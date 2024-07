Kralj Karel Garethu Southgatu: Dvignite glave, dosegli ste veliko

Evropa je dobila novega prvaka. Z nazivom evropskih prvakov so se v nedeljo okronali španski nogometaši, ki so v finalu premagali angleško izbrano vrsto. Čeprav je že uvrstitev v finale takšnega prvenstva velik uspeh, ima srebrna medalja ob tem izjemno grenak priokus. Angleži so tako s solzami v očeh in sklonjenimi glavami zapuščali stadion v Berlinu, a kralj Karel jim sporoča, da so kljub vsemu dosegli veliko.

Tako blizu, a vendar tako daleč, so besede, ki ti ob porazu v finalu tako pomembnih prvenstev, kot je evropsko prvenstvo v nogometu, hodijo po glavi. In čeprav je že uvrstitev v finale velik uspeh po nedeljskem porazu proti Španiji, nogometaši Anglije nikakor niso mogli skriti razočaranja. Sklonjenih glav in s solzami v očeh so sprejeli čestitke predsednika UEFE Aleksandra Čeferina in predsednika angleške nogometne zveze princa Williama.

Princ William je čestital kapetanu reprezentance Harryju Kanu za drugo mesto. FOTO: Profimedia icon-expand

Ko se ti zlato izmuzne za las, ima srebro toliko bolj grenak priokus in težko te potolažijo kakršnekoli besede podpore. A kralj Karel se je vseeno odločil, da angleški izbrani vrsti in njihovemu selektorju Garethu Southgatu izkaže veliko spoštovanje za vse, kar so dosegli. "Čeprav se vam je zmaga ta večer izmuznila, se z ženo pridružujeva moji družini in vas ter vašo ekipo pozivamo, da dvignete glave," se je začelo javno sporočilo monarha, namenjeno angleškemu selektorju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Vsi tisti, ki so se kadarkoli ukvarjali s športom na kateri koli ravni, se bodo zavedali, kako obupano se počutiš ob takšnem rezultatu, ko je nagrada tako blizu. Tako se mi bodo pridružili pri besedah sožalja in čestitkah Španiji. Vedite, da ste že samo z uvrstitvijo v finale evropskega prvenstva dosegli veliko. Narod je ponosen na vas in še danes bodo vsi rjoveli za te tri leve in verjeli v številne prihajajoče zmage, v katere sam sploh ne dvomim," je še zapisal kralj.