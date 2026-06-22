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Kralj Karel III. bo z javnostjo delil stanje na svojem davčnem računu

London, 22. 06. 2026 09.59 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
K.A.
Kralj Karel III. in princesa Catherine

Kmalu bo cel svet lahko izvedel, koliko denarja se skriva na računu kralja Karla III. Monarh se je namreč odločil, da bo kot prvi v zgodovini na tej poziciji razkril, kakšno je njegovo finančno stanje. Tako bo postal prvi sodobni britanski monarh, ki bo objavil podatke o tem, koliko davka je vplačal v državno blagajno, kar je pomemben korak k modernizaciji monarhije.

Kralj Karel III. bo postal prvi sodobni britanski monarh, ki bo objavil podatke o tem, koliko davka je vplačal v državno blagajno. Skrivnost finančnega stanja vladarja bo razkrita v letnem poročilu o kraljevih financah, kar po mnenju poznavalcev kaže na novo obdobje vodenja dvora.

Kralj Karel III. bo razkril, koliko koliko davka je vplačal v državno blagajno.
Kralj Karel III. bo razkril, koliko koliko davka je vplačal v državno blagajno.
FOTO: Profimedia

Razkritje bo zajemalo davčno obdobje 2024–25 in bo vključevalo prispevke na dohodke iz naslova posestva, imenovanega vojvodina Lancaster, ki je v lasti Karla, ter dobičke od osebnih naložb in zaslužkov iz zasebnih posestev, kot sta Sandringham in Balmoral. Čeprav britanski kralji po zakonu niso dolžni plačevati dohodnine ali davka na dediščino, se je 77-letnik odločil za prostovoljno plačevanje davkov, kar je sicer počel že kot valižanski princ, a šele zdaj bodo točni zneski postali del javne evidence.

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Struktura prihodkov britanskega suverena je kompleksna, saj se prepletajo javna in zasebna sredstva. Osrednji vir zasebnih sredstev je posest vojvodina Lancaster, vredna stotine milijonov funtov. Poročilo bo prvič jasno pokazalo, kolikšen del od lanskih 24 milijonov funtov čistega dobička te organizacije je bil obdavčen po kraljevi volji. Poleg tega bodo v poročilo vključeni tudi podatki o davkih na kapitalske dobičke od morebitne prodaje osebnih naložb ali nepremičnin. To dopolnjuje letno plačilo, imenovano Sovereign Grant, ki predstavlja neposredno javno financiranje za stroške uradnih dejavnosti, osebja in vzdrževanja kraljevih rezidenc, vendar je meja med javnim in zasebnim zdaj postavljena pod ostrejšo luč parlamentarne kontrole.

Dvorec v Balmoralu.
Dvorec v Balmoralu.
FOTO: Profimedia

Financiranje kraljevega gospodinjstva se v letošnjem letu sicer sooča s povečanim nadzorom, zlasti s strani Odbora za javne finance. Ta bo sprožil posebno preiskavo o nepremičninah in najemnih pogodbah državne posesti Crown Estate, potem ko je revizija Nacionalnega revizijskega urada razkrila določene nepravilnosti. Ena izmed bolj spornih informacij se nanaša na hčerki princa Andrewa, princesi Beatrice in Eugenie. Čeprav nista delovni članici kraljeve družine, sta uporabljali nepremičnine v palačah St James in Kensington, stroške njunega bivanja pa je s svojim zasebnim prihodkom kril kralj. Takšni primeri spodbujajo zahteve parlamenta po natančnem pojasnjevanju toka denarja znotraj dvora.

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Končni cilj teh ukrepov, ki jih določa Buckinghamska palača, je zagotoviti, da monarhija ostane usklajena s pričakovanji naroda v težkih gospodarskih časih. Prvič, ko bodo podatki o davkih na papirju dostopni javnosti, bo prekinjena tisočletna praksa molka glede osebnih financ kraljev. Karel III. tako začenja nov trend, ki se mu bodo verjetno morali podrediti vsi bodoči monarhi. Prizadevanje za preglednost in osebno pobudo monarha, da sam sproži ta proces, kaže na premišljeno prilagajanje družbenim spremembam. Na ta način dvor upa, da bo okrepil vez med kraljem in ljudmi ter s tem dolgoročno ohranil svojo osrednjo vlogo v britanskem javnem življenju.

Razlagalnik

Sovereign Grant je sistem financiranja britanske monarhije, ki ga je leta 2012 uvedla vlada, da bi nadomestila prejšnji sistem civilne liste. Gre za letni znesek, ki ga monarhu izplača državna blagajna za kritje stroškov uradnih dolžnosti, vzdrževanje kraljevih rezidenc in plače osebja. Višina dotacije se določi kot odstotek dobička, ki ga ustvari Crown Estate, kar pomeni, da je neposredno povezana z uspešnostjo upravljanja teh državnih posesti.

Vojvodina Lancaster je zasebna posest, ki pripada britanskemu monarhu kot vojvodi Lancastrskemu. Izvira iz leta 1399 in je sestavljena iz obsežnega portfelja zemljišč, kmetijskih površin, poslovnih nepremičnin in finančnih naložb po vsej Angliji in Walesu. Čeprav je posest v lasti monarha, se njen prihodek, znan kot 'priv purse', uporablja za pokrivanje zasebnih stroškov kraljeve družine, ki niso kriti iz javnih sredstev, monarh pa nima pravice do prodaje samega kapitala posestva.

Crown Estate je ena največjih nepremičninskih zbirk v Združenem kraljestvu, ki vključuje obsežna zemljišča, obalne pasove, morske vire in nepremičnine v Londonu. Pomembno je razumeti, da Crown Estate ni zasebna lastnina kralja, temveč neodvisna korporacija, ki jo upravlja javni organ. Dobiček od te posesti se vsako leto v celoti nakaže v državno blagajno, v zameno pa monarh prejme prej omenjeni Sovereign Grant za financiranje svojih uradnih dejavnosti.

Delovni člani kraljeve družine so tisti posamezniki, ki opravljajo uradne dolžnosti v imenu kralja, kot so udeležba na državniških dogodkih, obiskovanje dobrodelnih organizacij in predstavljanje monarhije na tujem. Za te dejavnosti so pogosto financirani iz javnih sredstev ali posebnih skladov. Člani družine, ki niso 'delovni', kot sta v nekaterih kontekstih omenjeni princesi Beatrice in Eugenie, običajno opravljajo zasebne poklice in niso upravičeni do javnega financiranja za svoje življenjske stroške.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kralj Karel III. Buckinghamska palača britanska monarhija davki preglednost

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KOMENTARJI1

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osservatore
22. 06. 2026 11.10
Vse kar ima nedonošenček III je podedoval, še nikoli v življenju ni zares delal, tako da je tako razkrivanje bolj pesek v oči množic pri ohranjanju pozitivne kraljeve vloge.
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