Kralj Karel III. in Camilla sporočila, da se odpravljata na prvo uradno kraljevo turnejo

Kralj Karel III. in njegova soproga Camilla se pripravljata na svojo prvo kraljevo turnejo, odkar je Charles zasedel prestol. Buckinghamska palača je sporočila, da bosta Charles in Camilla pred kronanjem odpotovala v Francijo in Nemčijo na prve čezmorske obiske, odkar ima kraljevina novega vladarja. Petdnevni obisk bo potekal od 26. do 31. marca.

Čeprav je Charles že desetletja uradno potoval po svetu v vlogi valižanskega princa in hkrati podpiral svojo pokojno mamo kraljico Elizabeto, je to njegova prva prelomna turneja kot vodja države in kralj. "Obisk bo proslavil odnos Združenega kraljestva s Francijo in Nemčijo ter zaznamoval našo skupno zgodovino, kulturo in vrednote," je dejal tiskovni predstavnik palače in dodal: "To je tudi priložnost, da se ozremo naprej in pokažemo številne načine, na katere naše države sodelujejo, pa naj gre za reševanje podnebnih sprememb, odziv na konflikt v Ukrajini, izkoristiti trgovinske in naložbene priložnosti ali deliti najboljše iz naše umetnosti in kulture."

"Poleg tega, da govori o moči dvostranskih odnosov Združenega kraljestva s Francijo in Nemčijo, bo obisk njunih veličanstev vključeval zaveze, ki poudarjajo pomen trajnosti in skupnosti – teme, ki so jih sprejeli državljani vseh naših držav. Priložnosti bodo tudi za razmislek o žrtvah in izzivih naše skupne preteklosti, iz katere je nastala trajna dediščina sodelovanja in sprave," je še povedal tiskovni predstavnik.