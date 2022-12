Kralj Karel III. in kraljica Camilla delila letošnjo božično voščilnico

Fotografija, ki sta jo za voščilnico izbrala zakonca, prikazuje nasmejanega kralja, ob njem pa njegovo soprogo, ki ga ljubeče gleda. Ob fotografiji 74-letnega Karla in njegove 74-letne Camille je tudi voščilo. "Želimo vam zelo vesel božič in novo leto," je zapisano.

Letošnje božične praznike bo družina prvič preživela brez ljubljene mame, kljub temu pa so napovedali, da bodo obdržali tradicijo preživljanja božiča na njenem priljubljenem podeželskem posestvu Sandringham. Kralju in kraljici se bodo pridružili tudi Karlova brata princa Andrew in Edward ter sestra princesa Anne. 74-letnik pričakuje tudi sina princa Williama in snaho Kate Middleton z otroki, mlajšega Harryja in njegove družine pa zaradi skrhanih družinskih odnosov verjetno ne bo v domovino.