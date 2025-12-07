Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta delila letošnjo božično voščilnico

Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta z javnostjo delila letošnjo božično voščilnico. Kot je kraljeva tradicija, jo krasi fotografija para, ki je nastala med njunim obiskom Rima. Zakonca sta v Italijo odpotovala aprila, ravno v tistih dneh pa sta praznovala obletnico poroke.

Člani kraljeve družine vsako leto pred božičnimi prazniki izdajo voščilnice, krasijo pa jih njihove fotografije. Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta za letošnjo izbrala eno, ki je nastala med njunim spomladanskim obiskom Italije, na njej pa stojita ob cvetočem grmu v parku.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Želiva vam srečen božič in novo leto," je zapisano v voščilnici. Kralj, ki stoji na levi strani, na fotografiji nosi modro moško obleko in sivo kravato, kraljica pa je izbrala obleko svetle barve, na katero si je pripela večjo diamantno broško. To je njuna četrta božična voščilnica, ki sta jo izdala, odkar sta po smrti kraljice prevzela nova naziva in prestol.