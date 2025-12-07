Svetli način
Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta delila letošnjo božično voščilnico

London, 07. 12. 2025 15.28 | Posodobljeno pred eno minuto

K.Z.
Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta z javnostjo delila letošnjo božično voščilnico. Kot je kraljeva tradicija, jo krasi fotografija para, ki je nastala med njunim obiskom Rima. Zakonca sta v Italijo odpotovala aprila, ravno v tistih dneh pa sta praznovala obletnico poroke.

Člani kraljeve družine vsako leto pred božičnimi prazniki izdajo voščilnice, krasijo pa jih njihove fotografije. Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta za letošnjo izbrala eno, ki je nastala med njunim spomladanskim obiskom Italije, na njej pa stojita ob cvetočem grmu v parku.

"Želiva vam srečen božič in novo leto," je zapisano v voščilnici. Kralj, ki stoji na levi strani, na fotografiji nosi modro moško obleko in sivo kravato, kraljica pa je izbrala obleko svetle barve, na katero si je pripela večjo diamantno broško. To je njuna četrta božična voščilnica, ki sta jo izdala, odkar sta po smrti kraljice prevzela nova naziva in prestol.

Kot poroča BBC, je fotografijo posnel Chris Jackson, nastala pa je na poslopju Vile Wolkonsky v Rimu, ki je rezidenca britanskega veleposlanika v Italiji. Zakonca sta ravno v tistem času praznovala 20. obletnico poroke, broška, ki jo je nosila kraljica, pa je simbol trajne ljubezni.

kralj karel III. kraljica camilla božična voščilnica fotografija
