Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta delila letošnjo božično voščilnico

Člani kraljeve družine vsako leto pred božičnimi prazniki izdajo voščilnice, krasijo pa jih njihove fotografije. Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta za letošnjo izbrala eno, ki je nastala med njunim spomladanskim obiskom Italije, na njej pa stojita ob cvetočem grmu v parku.
"Želiva vam srečen božič in novo leto," je zapisano v voščilnici. Kralj, ki stoji na levi strani, na fotografiji nosi modro moško obleko in sivo kravato, kraljica pa je izbrala obleko svetle barve, na katero si je pripela večjo diamantno broško. To je njuna četrta božična voščilnica, ki sta jo izdala, odkar sta po smrti kraljice prevzela nova naziva in prestol.
Kot poroča BBC, je fotografijo posnel Chris Jackson, nastala pa je na poslopju Vile Wolkonsky v Rimu, ki je rezidenca britanskega veleposlanika v Italiji. Zakonca sta ravno v tistem času praznovala 20. obletnico poroke, broška, ki jo je nosila kraljica, pa je simbol trajne ljubezni.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.