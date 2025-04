Kralj Karel III. in kraljica Camilla praznujeta 20. obletnico poroke

Na današnji dan pred 20 leti sta zakon sklenila britanska monarha – kralj Karel III. in kraljica Camilla. Par se sicer pozna že več kot 50 let, njuna poroka pa je bila tudi zaradi neodobravanja dela javnosti intimna in umirjena. Na njej med drugim ni bilo takratne britanske krone Elizabete II.

Kralj Karel III. in kraljica Camilla danes obeležujeta 20. obletnico poroke. Na ta dan se par sicer mudi na prvem uradnem obisku v Italiji, odkar sta postala kralj in kraljica. Tam sta ju sprejela italijanska premierka Giorgia Meloni in predsednik Sergio Mattarella.

Poroka bila majhna in umirjena

Zakonca sta se spoznala že pred več kot 50 leti, njuna romanca pa je dolga leta delila britanski narod. Tedaj še princ Charles je bil pred tem namreč poročen s pokojno princeso Diano, s katero sta se jima v zakonu rodila princa William in Harry. Poroka Charlesa in Camille je bila v nasprotju z veliko poroko med Charlesom in Diano ob še vedno velikem nezadovoljstvu javnosti majhna in umirjena, prav tako je niso predvajali v neposrednem televizijskem prenosu. Charles tedaj ni bil oblečen v vojaško obleko, Camilla pa ni nosila bele poročne obleke.

Pokojna kraljica Elizabeta II. se poroke ni udeležila, je pa bila prisotna na sprejemu v gradu Windsor. Prav tako zdajšnji kraljici tedaj niso podelili naziva valižanske princese, temveč cornwallske vojvodinje.

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia



Poroka med takrat še princem Charlesom in Camillo Parker Bowles

Njun zakon naj bi po besedah ožjih kraljevih sodelavcev temeljil na humorju. "Tako dolgo sem bila pod drobnogledom, da sem morala najti način, kako živeti s tem. Nihče ne mara, da ga ves čas opazujejo in kritizirajo. Vendar mislim, da sem se na koncu nekako dvignila nad to in se spoprijela s tem," je leta 2022 Camilla dejala v enem redkih intervjujev za modno revijo Vogue.