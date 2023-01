Kralj Karel III. in njegova soproga novo leto pričela z obiskom maše

Prvič po dveh letih se je kraljeva družina vrnila v Sandringham, kjer je običajno preživljala božično-novoletni čas. Čeprav brez kraljice Elizabete II., njen naslednik, kralj Karel III., ohranja materino tradicijo in je novo leto skupaj z ženo Camillo pričel z obiskom jutranje maše v cerkvi sv. Marije Magdalene.

Kralj Karel III. je novo leto začel z obuditvijo tradicije, ki jo je imela njegova mati, pokojna kraljica Elizabeta II. in se skupaj z ženo Camillo odpravil k jutranji maši. 74-letnik in njegova leto starejša žena sta takoj zjutraj obiskala cerkev sv. Marije Magdalene v Sandringhamu. Kot običajno sta se po obredu sestala s škofom in častitim kanonikom, pozdravila pa sta tudi oboževalce, ki so ju čakali pred cerkvijo.

icon-expand Kralj Karel III. s soprogo Camillo na novoletni dan obiskal jutranjo mašo. FOTO: Instagram

V objektiv so ju med prihodom ujeli fotografi, Karel je bil oblečen v modro obleko in siv plašč iz tvida z rjavimi usnjenimi čevlji, medtem ko je Camilla izbrala črno jakno, črne škornje in siv klobuk s perjem. Kot del tradicionalnega novoletnega obiska maše sta se pred cerkvijo srečala s škofom Norwicha Grahamom Usherjem in častitim kanonikom dr. Paulom Williamsom. Kralj Karel III. je prav tako pozdravil množice, ki so čakale v bližini cerkve sv. Marije Magdalene, in bil ujet med pogovorom s skupino opazovalcev, medtem ko so ga fotografirali.

Tradicija kraljeve družine, da se je udeležila novoletnega bogoslužja v cerkvi sv. Marije Magdalene v Sandringhamu, je bila za dve leti prekinjena zaradi pandemije in zdravja kraljice Elizabete. Kraljica je praznike praznovala na gradu Windsor v letih 2021 in 2020, pred svojo smrtjo 8. septembra 2022.