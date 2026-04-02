Tuja scena

Kralj Karel III. in princesa Catherine naj bi zaradi bolezni okrepila medsebojno vez

London, 02. 04. 2026 06.00 pred 27 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Kralj Karel III. s princeso Catherine

Kralj Karel III. in princesa Catherine naj bi drug v drugem iskala oporo in se še bolj zbližala, ko sta skoraj istočasno dobila diagnozo raka in se borila z boleznijo. O tem je v novi knjigi pisal kraljevi fotograf Chris Jackson, ki je izpostavil tudi, da sta se oba člana kraljeve družine k opravljanju dolžnosti vrnila močnejša, kot sta bila prej.

Bolezen, s katero sta se borila kralj Karel III. in princesa Catherine, je bila težka preizkušnja za celotno družino, kljub temu pa je snaho in tasta zbližala, saj sta se v boju povezala in našla drug v drugem oporo. O tem je v knjigi Modern Majesty: The British Royal Family in a New Era pisal tudi kraljevi fotograf Chris Jackson, ki ju je imel priložnost bolj osebno spoznati.

Kralj Karel III. in princesa Catherine sta se istočasno borila z rakom.
FOTO: Profimedia

"Ne moremo se izogniti raku, s katerim sta se hkrati borila princesa in kralj. Veliko govorim o stiski, ki jo je v zadnjih letih preživela kraljeva družina, in boju z rakom, ki sta ga hkrati bila dva člana," je za Page Six povedal fotograf, ki je imel priložnost oba člana opazovati tudi pri vrnitvi k opravljanju dolžnosti po zdravljenju. "Čudovito ju je bilo opazovati, ko sta se vrnila, saj je bilo potrebno veliko dobre volje in pozitivne naravnanosti," je dodal.

Ob tem je posebej izpostavil kralja in njegovo neverjetno energijo. "Najprej sva sodelovala midva, potem pa je odšel na kakšen formalni dogodek in še večerjo. Resnično ne vem, kako zmore, saj vse to res zahteva veliko vzdržljivosti," je v pogovoru povedal Jackson in poudaril, da kralja zares žene predanost svoji domovini.

Drugače je s princeso, ki ji je po fotografovem mnenju bolj pomembna družina. "Bil sem z njo na obisku kraljeve bolnišnice Marsden, kar je bilo zelo pogumno od nje, potem ko se je tam tudi sama zdravila," se je spomnil njunega obiska aprila 2024 in dodal, da je bilo vse skupaj zelo čustveno.

"To je eden najbolj mogočnih kraljevih obiskov, ki sem mu bil priča v zadnjih letih, saj je bil zelo simboličen. Zdaj s polno močjo nadaljuje s svojimi obveznostmi," je še povedal Jackson.

Kralj je diagnozo javnosti sporočil februarja 2024, princesa pa je novico, da se zdravi s kemoterapijo, razkrila mesec pozneje. Septembra je z zdravljenjem zaključila, štiri mesece pozneje pa sporočila, da je bolezen v mirovanju. Kralj je decembra 2025 javnosti sporočil, da se je zelo dobro odzval na zdravljenje, a ni potrdil, da bi ozdravel. Dva meseca pozneje se je vrnil k opravljanju dolžnosti.

Razlagalnik

Karel III. je trenutni monarh Združenega kraljestva in 14 drugih kraljestev Commonwealtha. Rodil se je 14. novembra 1948 in je najstarejši sin pokojne kraljice Elizabete II. Njegov vzpon na prestol septembra 2022 je pomenil začetek nove ere v britanski monarhiji, saj je postal najstarejši kronani monarh v zgodovini Združenega kraljestva. Njegova vladavina se nadaljuje po dolgoletni vlogi prestolonaslednika, med katero je bil znan po svojih dejavnostih na področju okoljevarstva, arhitekture in dobrodelnosti.

Catherine Middleton, uradno princesa Catherine, valižanska princesa, je žena princa Williama, prestolonaslednika Združenega kraljestva. Rodila se je 29. januarja 1982. S poroko z princem Williamom leta 2011 je postala pomembna članica kraljeve družine. Znana je po svojem delu na področju duševnega zdravja otrok, zgodnjega otroštva in podpore vojaškim družinam. Pogosto je pohvaljena zaradi svojega modnega stila in diplomatskih prizadevanj, ki krepijo javno podobo monarhije.

"Modern Majesty: The British Royal Family in a New Era" je knjiga, ki jo je napisal kraljevi fotograf Chris Jackson. Knjiga ponuja vpogled v življenje in delo sodobne britanske kraljeve družine skozi objektiv izkušenega fotografa, ki je imel priložnost dokumentirati številne ključne dogodke in intimne trenutke članov kraljeve družine. Jackson v knjigi deli svoje izkušnje in opazovanja o vlogi monarhije v današnjem času ter o izzivih, s katerimi se soočajo njeni člani, vključno z nedavnimi zdravstvenimi preizkušnjami.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Vojko Kos
02. 04. 2026 11.36
Glede na anoreksičen videz princeze, se človek vpraša, če je zdrava.
mungus
02. 04. 2026 08.46
ja. glede naravnega procesa pa ni nedotakljivih. pa tako je tudi prav.
