Kralj Karel III. in princesa Catherine naj bi zaradi bolezni okrepila medsebojno vez

Bolezen, s katero sta se borila kralj Karel III. in princesa Catherine, je bila težka preizkušnja za celotno družino, kljub temu pa je snaho in tasta zbližala, saj sta se v boju povezala in našla drug v drugem oporo. O tem je v knjigi Modern Majesty: The British Royal Family in a New Era pisal tudi kraljevi fotograf Chris Jackson, ki ju je imel priložnost bolj osebno spoznati.

Kralj Karel III. in princesa Catherine sta se istočasno borila z rakom. FOTO: Profimedia

"Ne moremo se izogniti raku, s katerim sta se hkrati borila princesa in kralj. Veliko govorim o stiski, ki jo je v zadnjih letih preživela kraljeva družina, in boju z rakom, ki sta ga hkrati bila dva člana," je za Page Six povedal fotograf, ki je imel priložnost oba člana opazovati tudi pri vrnitvi k opravljanju dolžnosti po zdravljenju. "Čudovito ju je bilo opazovati, ko sta se vrnila, saj je bilo potrebno veliko dobre volje in pozitivne naravnanosti," je dodal. Ob tem je posebej izpostavil kralja in njegovo neverjetno energijo. "Najprej sva sodelovala midva, potem pa je odšel na kakšen formalni dogodek in še večerjo. Resnično ne vem, kako zmore, saj vse to res zahteva veliko vzdržljivosti," je v pogovoru povedal Jackson in poudaril, da kralja zares žene predanost svoji domovini.

Drugače je s princeso, ki ji je po fotografovem mnenju bolj pomembna družina. "Bil sem z njo na obisku kraljeve bolnišnice Marsden, kar je bilo zelo pogumno od nje, potem ko se je tam tudi sama zdravila," se je spomnil njunega obiska aprila 2024 in dodal, da je bilo vse skupaj zelo čustveno. "To je eden najbolj mogočnih kraljevih obiskov, ki sem mu bil priča v zadnjih letih, saj je bil zelo simboličen. Zdaj s polno močjo nadaljuje s svojimi obveznostmi," je še povedal Jackson.

Kralj je diagnozo javnosti sporočil februarja 2024, princesa pa je novico, da se zdravi s kemoterapijo, razkrila mesec pozneje. Septembra je z zdravljenjem zaključila, štiri mesece pozneje pa sporočila, da je bolezen v mirovanju. Kralj je decembra 2025 javnosti sporočil, da se je zelo dobro odzval na zdravljenje, a ni potrdil, da bi ozdravel. Dva meseca pozneje se je vrnil k opravljanju dolžnosti.