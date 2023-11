Kralj Karel III. južnokorejskim zvezdnicam Blackpink: Občudujem vas

Kralj Karel III. je v Buckinghamski palači gostil južnokorejskega predsednika Jun Suk Jeola in njegovo ženo ter se poklonil političnemu in gospodarskemu napredku Južne Koreje in proslavil njeno kulturo. Gostoma v čast je priredil slavnostno večerjo, na katero so bile povabljene tudi južnokorejske zvezdnice Blackpink . Prav glasbenicam je v svojem govoru namenil nekaj besed.

"Hvala Jennie, Jisoo, Lisi in Rosé, ki so bolj znane pod skupnim imenom Blackpink, za njihovo vlogo pri posredovanju sporočila okoljske trajnosti svetovnemu občinstvu – najprej kot ambasadorke britanskega predsedovanja COP26 in kasneje kot zagovornice ciljev ZN-a za trajnostni razvoj. Lahko samo občudujem, kako lahko dajo prednost tem bistvenim vprašanjem, medtem ko so svetovne zvezde," je dejal kralj in z zahvalo presenetil dekleta, ki so se med omembo svojih imen spogledale in nasmejale.