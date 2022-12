Kralj Karel III. kitarista skupine Queen povzdignil v viteza

Kitarista britanske rock skupine Queen, Briana Maya, je kralj Karl III. povzdignil v plemiča. 75-letnik je postal vitez in se bo v prihodnosti imenoval sir Brian, so v soboto zvečer sporočili iz palače.

"Na to gledam kot na neke vrste naročilo, da naredimo tisto, kar bi pričakovali od viteza – boriti se za pravico, boriti se za ljudi, ki nimajo glasu," je v odzivu z zahvalo za čestitke dejal Brian May, ki je na imenovanje ponosen in se bo potrudil, da bo vreden naziva.

To je prvič, da je kralj Karl III., ki je letos zasedel prestol, odobril odlikovanja in imenovanja ob prelomu leta. Tradicionalno britanska kraljeva družina ob prelomu leta počasti številne ljudi z odlikovanji in priznanji za njihovo družbeno angažiranost. Letos je na seznamu skupno 1107 ljudi, vključno s številnimi slavnimi osebnostmi, kot so članice angleške ženske nogometne reprezentance Leah Williamson, Lucy Bronze, Beth Mead in Ellen White. Vse bodo prejele red za zasluge. Selektorica reprezentance Sarina Wiegman bo prejela častno priznanje, saj kot Nizozemka uradno ne more dobiti kakšnega plemiškega naziva.

icon-expand Kralj Karel III. prvič odobril odlikovanja. FOTO: Profimedia

V viteza sta povzdignjena tudi britanska politika Julian Knight iz konservativne stranke in Chris Bryant iz opozicijske laburistične stranke. Britanski veleposlanici v Kijevu in Moskvi, Melinda Simmons in Deborah Bronnert, sta imenovani za dami – to je naziv, enakovreden viteškemu nazivu sir za moške.