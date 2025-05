Kralj Karel III. med zdravljenjem raka: Pomembna je tudi prehrana

Kralj Karel III., ki se še vedno zdravi zaradi raka, je na vrtu Buckinghamske palače gostil druženje, katerega se je udeležil tudi 22-letni študent Stamford Collis, ki se prav tako bori s to težko boleznijo. Ta je pozneje v izjavi za The Telegraph razkril vsebino pogovora, ki ga je imel s kraljem, in dejal, da mu je 76-letnik zaupal, da je ključna tudi prehrana.

Kralj Karel III. je prepričan, da pri zdravljenju raka pomaga tudi zdrava prehrana in dieta. FOTO: Profimedia icon-expand

"Spraševal me je o zdravljenju, ki sem ga začel junija, pogovarjala pa sva se tudi o prehrani in dietah. Zanimalo ga je še, ali sem se zdravil z obsevanji, ki sem jih imel v začetku leta," je za The Telegraph razkril Collis, kralja pa so slišali dejati: "Včasih je pomembna tudi dieta in prehrana. To lahko pomaga."

Kraljevi nekdanji kuharski mojstri so javnosti že razkrili, da Karel uživa v dobri hrani, to pa je v svoji knjigi potrdil tudi Camillin sin Tom Parker Bowles, ki je zapisal, da zakonca uživata v preprosti, zdravi in pretežno sezonski prehrani. V članku, ki ga je pred objavo knjige objavil Daily Mail, je povedal, da je kraljeva shramba polna sezonskih plodov, ki so jih nabrali na kraljevih posestvih, v zmrzovalniku pa je jagnjetina, govedina in ovčetina. "Za kraljevo mizo ni ostankov," je dodal.