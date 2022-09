Kralj Karel III. načrtuje manj razkošno kronanje

Kralj Karel III. načrtuje kronanje, ki bo mnogo skromnejše od tistega, ki se je zgodilo leta 1953, ko je na prestol sedla njegova mati, kraljica Elizabeta. Naznanil pa je tudi, da si želi zmanjšanje števila zaposlenih članov kraljeve družine. Vse to z namenom, da se omejijo skupni stroški, vezani na monarhijo.

Stroški bogate ceremonije ob kronanju Elizabete so se zavihteli do 1,57 milijona funtov, kar je trenutni ekvivalent 46 milijonom funtov (52,6 milijona evrov). ''Kralj se močno zaveda stisk Britancev sodobnega sveta, zato se bodo njegove želje uresničile, čeprav mora slovesnost ob kronanju ostati zvesta tradicijam preteklosti, obenem pa mora predstavljati monarhijo sodobnega sveta,'' je povedal vir, blizu kraljevi družini.

The Telegraph poroča, da bo spomladansko kronanje ''krajše, odvijalo se bo v manjšem obsegu, bo manj razkošno, cenejše ter bolj vključujoče za različne skupnosti in vere". Omejeno bo na dva tisoč gostov, pri čemer imajo prednost voditelji Skupnosti narodov.

Kraljica Elizabeta si je krono nadela šele 16 mesecev po smrti njenega očeta Jurija VI., pojavljajo pa se ugibanja, ali se bo morda kronanje njenega sina zgodilo na isti datum, 2. junija 2023 se namreč obeležuje 70. obletnico pomembnega dogodka.

The Daily Mirror poroča, da je kralj že dolgo časa zagovornik poenostavljene oziroma zmanjšane oblike monarhije, njegova ideja prinaša krčenje števila zaposlenih članov kraljeve družine, torej tistih oseb modre krvi, ki kralja zastopajo po uradni poti in opravljajo uradne dolžnosti. Zadnje ankete na Otoku so pokazale, da se kar 65 odstotkov ljudi strinja s pobudo.

Zadnja raziskava, pri kateri je sodelovalo 2351 ljudi, je pokazala, da je zmanjšanje stroškov monarhije druga največja kraljeva prednostna naloga, pri čemer jih le 7 odstotkov nasprotuje zmanjšanju števila zaposlenih članov kraljeve družine.

Po novih načrtih bi svoje naloge ob kralju še naprej opravljali njegova soproga Camilla, princ William in soproga Kate, princesa Anne ter grof in grofica Wesseška.