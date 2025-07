Kralj Karel III. o zdravljenju raka: Počutim se bolje, to je le ena od teh stvari

"Vprašal sem ga, kako je, on pa je odgovoril, da je zdaj veliko bolje in da je bolezen 'le ena od teh stvari'," je njun pogovor za revijo Hello! opisal Harman in tako nakazal, da kralj med pogovori, ki utegnejo priti v javnost, bolezni ne želi namenjati veliko pozornosti. "Vprašal me je, kako sem jaz, in povedal sem mu, da sem zdaj v redu, saj sem lani premagal bolezen," je še povedal 54-letnik.