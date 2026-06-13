Kralj Karel III. ob rojstnem dnevu na valu novega zagona

Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta se v soboto, 13. junija 2026, udeležila tradicionalne parade Trooping the Colour (Pozdrav zastavi), ki velja za enega najpomembnejših dogodkov na britanskem kraljevem koledarju. Dogodek, ki je letos že četrtič potekal v čast Karla III., odkar je leta 2022 prevzel prestol, predstavlja uradno javno praznovanje monarhovega rojstnega dne.
Letos je kraljevi par po londonskih ulicah potoval v tradicionalni kočiji s konjsko vprego, kar je postalo stalnica v zadnjih letih kraljeve vladavine. Čeprav se 77-letni kralj v zadnjem času sooča z zdravstvenimi izzivi, je praznovanje potekalo v znamenju izrazitega optimizma in novega zagona za celotno monarhijo.
Po letih zdravstvenih izzivov v kraljevi družini, je bila le-ta tokrat znova v polni postavi. Kralj je sicer priznal, da bo zaradi omejitev, ki jih prinaša njegova bolezen, raje znova izbral prevoz v kočiji kot na konju. Drugi visoki kraljevi dostojanstveniki, kot so princ William, princ Edward in princesa Anne, so vseeno ohranili jahanje konj.
Dogajanje so dopolnili vsi ključni člani ožjega kraljevega kroga. Navzočnost najmlajših princov in princese, princa Georga, princese Charoltte in princ Louis, je dodatno utrdila podobo kontinuitete, ki jo britanski prestol nujno potrebuje. Poleg njih se je v kočiji ponovno peljala njihova mama, priljubljena princesa Catherine.
Za kralja Karla III. letošnja izvedba pomeni premostitev preteklosti in prihodnosti, saj se dogodka spominja iz obdobja svoje mladosti, hkrati pa opazuje razvoj lastne družine. Ob koncu vojaškega dela parade, se je fokus javnosti preusmeril k Buckinghamski palači. Tamkajšnji balkon, simbol britanske ustavne monarhije, je še enkrat več gostil elito naroda, ki je v en glas s podaniki proslavila 77. rojstni dan pod barvitimi dimnimi sledmi preletavajočih letal.
Izvor parade Trooping the Colour sega globoko v vojaško preteklost, kjer so bile polkovne zastave oziroma "barve" ključnega pomena za orientacijo vojakov sredi bojnega kaosa. Da bi vojaki prepoznali svoje simbole, so zastave redno nosili pred njihovimi vrstami. Kot navajajo v Kraljevih muzejih Greenwich, je izguba ali pridobitev zastave veljala za odločilen trenutek bitke. Danes ta obred služi kot formalna vojaška počastitev monarha. Čeprav se je prva uradna povezava med parado in kraljevim rojstnim dnem vzpostavila v času kralja Jurija II. leta 1748, se je stalno mesto na koledarju utrdilo po letu 1760. Razlog za praznovanje v juniju je povsem praktičen, saj so poznejši rojstni dnevi monarhov, kot sta novembrski kraljev rojstni dan, v Veliki Britaniji preprosto prehladni za tovrstne parade.
Ustavna monarhija je oblika vladavine, v kateri monarh (kralj ali kraljica) deluje kot simbolni vodja države v okviru pravil, določenih z ustavo ali zakoni. V tem sistemu ima monarh omejena politična pooblastila, saj dejansko izvršno oblast izvaja izvoljena vlada in parlament. Britanski monarh tako opravlja predvsem ceremonialne in diplomatske naloge, medtem ko so politične odločitve v rokah parlamenta, kar zagotavlja stabilnost in kontinuiteto države brez neposrednega vmešavanja v dnevno politiko.
Kralj Jurij II. je bil britanski monarh iz hiše Hannover, ki je vladal med letoma 1727 in 1760. Bil je zadnji britanski kralj, ki se je rodil zunaj Velike Britanije, in zadnji, ki je osebno vodil vojsko v bitki. Njegova vladavina je bila pomembna za utrditev parlamentarnega sistema v državi, prav v času njegovega kraljevanja pa se je parada Trooping the Colour začela tesneje povezovati z uradnim praznovanjem monarhovega rojstnega dne, kar je tradicija, ki se je ohranila vse do danes.
Buckinghamska palača, ki se nahaja v Londonu, je od leta 1837 uradna londonska rezidenca britanskih monarhov. Prvotno je bila zgrajena kot mestna hiša za vojvodo Buckinghamskega leta 1703, kasneje pa jo je kralj Jurij III. kupil kot zasebno domovanje za kraljico Charlotte. Palača ni le bivališče kraljeve družine, temveč tudi administrativno središče monarhije, kjer potekajo državniški sprejemi, investiture in pomembna srečanja. Njen balkon je postal ikoničen simbol, saj se tam člani kraljeve družine ob pomembnih praznikih in dogodkih tradicionalno pojavijo pred javnostjo.
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