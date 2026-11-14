Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Kralj Karel III. ob svojem 78. rojstnem dnevu klepetal z Eltonom Johnom

London, 14. 11. 2026 15.19 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
K.Z. STA
Elton John in kralj Karel III.

Britanski kralj Karel III. in glasbenik Elton John sta se ob kraljevem 78. rojstnem dnevu v posebni radijski oddaji šalila o tegobah staranja in obujala spomine na glasbene nastope. V oddaji Rocket Hour sta skupaj izbrala 14 skladb, pogovor pa je bil posvečen tudi 50-letnici dobrodelnega sklada King's Trust.

Kralj je med priljubljenimi skladbami izpostavil Eltonovo uspešnico I'm Still Standing, predvsem zaradi njenega sporočila o vztrajnosti. "Mi in sklad smo še vedno na nogah," je dejal. John, ki je star 79 let, mu je odvrnil: "Jaz zdaj še vedno sedim." Karel III. se je zasmejal in dodal, da se z leti 'tu in tam kakšen del odlepi'.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posebno oddajo, posneto prejšnji mesec v studiih Apple Music v južnem Londonu, so predvajali v soboto. Z njo so obeležili tudi 50 let delovanja King's Trusta, ki ga je kralj ustanovil kot princ Charles. Oddaja je izpostavila vlogo glasbenikov pri podpori dobrodelni organizaciji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Karel III. se je spomnil Johnovega nastopa leta 1986 v londonski dvorani Wembley Arena ob deseti obletnici sklada. Dejal je, da ga po štirih desetletjih še vedno navdihuje sporočilo skladbe I'm Still Standing. John je ob tem povedal, da je bil v življenju srečen, ker je spoznal vse člane skupine The Beatles, ki so pozneje postali njegovi prijatelji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med 14 izbranimi skladbami so bile tudi All You Need Is Love skupine The Beatles, Hound Dog Elvisa Presleyja, Proud Mary Tine Turner, Handbags And Gladrags Roda Stewarta in Joy pevke Raye. Kralj je ob pesmi All You Need Is Love obujal spomine na nastop Paula McCartneyja na koncertu ob zlatem jubileju kraljice Elizabete II. leta 2002. "Nič ni bolj pomenljivo od ljubezni," je dejal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oddajo so začeli s skladbo Proud Mary, ob kateri je kralj pokojno Tino Turner opisal kot izjemno energično osebnost. Spomnil je, da je po njeni smrti leta 2023 straža pred Buckinghamsko palačo predvajala njeno uspešnico Simply the Best, kar je označil za majhno zahvalo za njene nastope na dobrodelnih dogodkih in veselje, ki ga je prinesla milijonom ljudi.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
kralj karel III. elton john glasba staranje

Zvezdnica serije General Hospital po nenadni moževi smrti: Morala bi imeti več časa

Rihannin triletni sin Riot prvič na naslovnici revije

24ur.com Kralj Karel III. razkril svoje najljubše pesmi in glasbene izvajalce
24ur.com Kralj Karel III. med zdravljenjem raka: Pomembna je tudi prehrana
24ur.com Kako bo kralj Karel III. praznoval 76. rojstni dan?
Zadovoljna.si Kralj Karel III. danes praznuje 76. rojstni dan
24ur.com Kralj Karel III. s še neobjavljeno fotografijo čestital princu Williamu za rojstni dan
24ur.com Kralj Karel III. kitarista skupine Queen povzdignil v viteza
24ur.com Prvi rojstni dan na prestolu: kralj Karel III. dopolnil 74 let
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osservatore
14. 11. 2026 15.42
Elton John je pase, Nedonošenček III pa ni bil nikoli in.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
Sladkorna bolezen pri otrocih: na katere prve znake naj bodo pozorni starši?
Sladkorna bolezen pri otrocih: na katere prve znake naj bodo pozorni starši?
Imate doma malega škorpijona? Največ boste dosegli z objemi
Imate doma malega škorpijona? Največ boste dosegli z objemi
Zato so lesene igrače odlične za otroke
Zato so lesene igrače odlične za otroke
zadovoljna
Portal
Spoznala je natakarja, nato kupila enosmerno vozovnico in odpotovala v Grčijo
Dnevni horoskop: Strelci iščejo nova doživetja, vodnarje čakajo preobrati
Dnevni horoskop: Strelci iščejo nova doživetja, vodnarje čakajo preobrati
To krilo vidimo na vsakem koraku
To krilo vidimo na vsakem koraku
Ljudje, ki dočakajo 100 let, imajo eno skupno navado
Ljudje, ki dočakajo 100 let, imajo eno skupno navado
vizita
Portal
Ketamin jo je skoraj ubil, starši pa so že načrtovali njen pogreb
Novo odkritje nakazuje, da se moška in ženska koža obnavljata povsem različno
Novo odkritje nakazuje, da se moška in ženska koža obnavljata povsem različno
Rod Stewart pri 81 letih razkril nenavadno navado, s katero se želi zaščititi pred okužbami
Rod Stewart pri 81 letih razkril nenavadno navado, s katero se želi zaščititi pred okužbami
Ali telo pozimi res potrebuje več kalorij? Odgovor vas bo morda presenetil
Ali telo pozimi res potrebuje več kalorij? Odgovor vas bo morda presenetil
cekin
Portal
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Dolgo so čakali na boljše čase, po 15. novembru naj bi se jim obrnilo navzgor
Dolgo so čakali na boljše čase, po 15. novembru naj bi se jim obrnilo navzgor
moskisvet
Portal
Celoletne pnevmatike namesto zimskih? Slovenska pravila so jasna
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
Šest ljudi je bilo umorjenih na odmaknjeni kmetiji: morilec je nato storil nekaj nepredstavljivega
Šest ljudi je bilo umorjenih na odmaknjeni kmetiji: morilec je nato storil nekaj nepredstavljivega
Nič več ne bo tako, kot je bilo? Evropa pripravlja spremembe za avtomobile
Nič več ne bo tako, kot je bilo? Evropa pripravlja spremembe za avtomobile
dominvrt
Portal
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
Potemnel srebrni pribor? S tem preprostim trikom mu povrnite prvotni sijaj
Potemnel srebrni pribor? S tem preprostim trikom mu povrnite prvotni sijaj
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Zato je sosedov oleander lepši od vašega: večina naredi isto napako pred zimo
Zato je sosedov oleander lepši od vašega: večina naredi isto napako pred zimo
okusno
Portal
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
Toplo nedeljsko kosilo: 7 jedi za hladne novembrske dni
Toplo nedeljsko kosilo: 7 jedi za hladne novembrske dni
voyo
Portal
Okus strasti
Brat
Brat
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Jaz sem Frenk
Jaz sem Frenk
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083