Kralj Karel III. ob svojem 78. rojstnem dnevu klepetal z Eltonom Johnom

Kralj je med priljubljenimi skladbami izpostavil Eltonovo uspešnico I'm Still Standing, predvsem zaradi njenega sporočila o vztrajnosti. "Mi in sklad smo še vedno na nogah," je dejal. John, ki je star 79 let, mu je odvrnil: "Jaz zdaj še vedno sedim." Karel III. se je zasmejal in dodal, da se z leti 'tu in tam kakšen del odlepi'.

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Posebno oddajo, posneto prejšnji mesec v studiih Apple Music v južnem Londonu, so predvajali v soboto. Z njo so obeležili tudi 50 let delovanja King's Trusta, ki ga je kralj ustanovil kot princ Charles. Oddaja je izpostavila vlogo glasbenikov pri podpori dobrodelni organizaciji.

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Karel III. se je spomnil Johnovega nastopa leta 1986 v londonski dvorani Wembley Arena ob deseti obletnici sklada. Dejal je, da ga po štirih desetletjih še vedno navdihuje sporočilo skladbe I'm Still Standing. John je ob tem povedal, da je bil v življenju srečen, ker je spoznal vse člane skupine The Beatles, ki so pozneje postali njegovi prijatelji.

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Med 14 izbranimi skladbami so bile tudi All You Need Is Love skupine The Beatles, Hound Dog Elvisa Presleyja, Proud Mary Tine Turner, Handbags And Gladrags Roda Stewarta in Joy pevke Raye. Kralj je ob pesmi All You Need Is Love obujal spomine na nastop Paula McCartneyja na koncertu ob zlatem jubileju kraljice Elizabete II. leta 2002. "Nič ni bolj pomenljivo od ljubezni," je dejal.

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