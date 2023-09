Kralj Karel III. obeležil prvo obletnico smrti kraljice Elizabete II.

"Ob obeleževanju prve obletnice smrti njenega pokojnega veličanstva in mojega prevzema se z izjemno naklonjenostjo spominjam njenega dolgega življenja, predanega služenja in vsega, kar je pomenila mnogim od nas," je ob prvi obletnici smrti kraljice Elizabete II. zapisal kralj Karel III. Zapisu je priložen uradni portret takratne 42-letne kraljice, ki ga je leta 1968 posnel Cecil Beaton in do sedaj ni bil objavljen.

V sporočilu za javnost se je še zahvalil narodu za ljubezen in podporo, ki so jo izkazali njemu in kraljici soprogi Camilli v njegovem prvem letu kot monarh. "Tudi jaz sem globoko hvaležen za ljubezen in podporo, ki je bila izkazana meni in moji ženi v tem letu, ko se po svojih najboljših močeh trudiva, da bi vsem vam služili." Njegovo pisno sporočilo, ki ga spremlja zvočni posnetek, je podpisano Charles R.

Elizabeta II. je umrla v 97. letu starosti na gradu Balmoral 8. septembra lani. Poslovila se je le nekaj mesecev po svojem platinastem jubileju, ko je obeležila 70 let na prestolu.

Britanski kralj je poletje preživel v svoji rezidenci Birkhall in gradu Balmoral v Aberdeenshiru. V petek zjutraj se bosta s kraljico Camillo udeležila zasebne spominske molitve v bližnji škotski cerkvi Crathie Kirk, poroča BBC. Valižanski princ in princesa, William in Kate Middleton, sta trenutno na obisku v zahodnem Walesu, kjer se bosta spominjala življenja pokojne kraljice z majhno zasebno mašo v Stolnici svetega Davida.