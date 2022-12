Kralj Karel III. obiskal nogometni klub Ryana Reynoldsa

"Naredili bomo vse, da dvignemo in povzdignemo to skupnost in ta klub in obisk kralja je zagotovo eden od načinov, da to storimo," je ob kraljevem obisku novinarjem povedal Reynolds. Zanimanje za klub pa je povzročila tudi dokumentarna serija z naslovom Welcome to Wrexham, ki spremlja klub skozi sezono. Prav zaradi večjega zanimanja oboževalcev za klub solastnika upata, da bo klub dobil več promocije in bo v prihodnji sezoni zaigral še boljše. Z igralci se je med obiskom pogovarjal tudi kralj in jim zaželel veliko sreče na naslednji tekmi.