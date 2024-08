Kralj Karel III. odpustil desetčlansko varnostno ekipo princa Andrewa

Odkar je bila njegova uradna varnostna ekipa leta 2022 odstranjena, potem ko je bil januarja 2022 poklican na grad Windsor in ga je pokojna kraljica razrešila kraljevih dolžnosti, je kralj financiral zasebno legijo za zaščito doma princa Andrewa.

Vir iz palače je za The Sun trdil: "Vsi špekulirajo, da to pomeni, da bo moral vojvoda zapustiti kraljevo ložo, kajti kakšen drug razlog bi lahko obstajal, da bi mu odvzeli varnostnike?" In dodal: "Ni skrivnost, da si kralj želi, da se izseli." V začetku tega leta je omenjen medij poročal, da sta Andrew in Sarah zavrnila možnost, da bi se preselila v bližnjo kočo Frogmore, kjer sta Harry in Meghan živela pred dramatično selitvijo v ZDA. Kraljevi poznavalci trdijo še, da Andrew ostaja del družine in je še vedno prisoten na družinskih srečanjih, čeprav so njegovi dnevi javne službe mimo.