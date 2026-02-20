Kralj Karel III. po bratovi aretaciji obiskal teden mode v Londonu

Kmalu zatem, ko je Buckinghamska palača v uradni izjavi za javnost sporočila, da kralj z zaskrbljenostjo spremlja bratovo aretacijo, ki ga preiskujejo zaradi suma kršitve javne funkcije, so 77-letnega monarha opazili na odprtju tedna mode v Londonu. Kralj Karel III. je sedel v prvi vrsti ob modni oblikovalki Stelli McCartney in deloval zelo sproščeno.
Razlog, da se je kralj udeležil tega dogodka, je njegov najbolj osebni projekt, ki predstavlja njegovo javno podobo The King's Trust. Organizacijo je ustanovil leta 1976, njen glavni fokus pa je podpora mladim, ki se soočajo z nezaposlenostjo in omejenimi možnostmi, ki se zaradi trenutnih življenjskih stroškov le še slabšajo. V minulih desetletjih je vzpostavil močno mrežo, ki ponuja mentorstva, vajeništva in financiranje na področjih, kot so moda, oblikovanje in umetnost.
Podpira brata, a spoštuje zakon
Britanski kralj je novico o aretaciji Andrewa sprejel z zaskrbljenostjo, a poudaril, da je zakon treba spoštovati, so sporočili iz Buckinghamske palače. "Na vrsti je celosten, pošten in pravilen postopek, s katerim se bo to vprašanje preiskalo na ustrezen način in s strani ustreznih organov," je navedel v pisni izjavi in dodal: "Z globoko zaskrbljenostjo sem izvedel novico o Andrewu Mountbattenu-Windsorju in sumu kršitve javne funkcije. Na vrsti je celosten, pošten in pravilen postopek, s katerim se bo to vprašanje preiskalo na ustrezen način in s strani ustreznih organov." Poudaril je, da bo spoštoval delo policije, z družino pa bodo še naprej opravljali svoje dolžnosti in služili narodu.
Preden je postal kralj Karel III., je bil princ Charles, najstarejši sin kraljice Elizabete II. in princa Philipa. Rodil se je 14. novembra 1948 in je bil prestolonaslednik več kot 70 let, kar je najdlje v britanski zgodovini. Svojo vlogo prestolonaslednika je opravljal z veliko zavezanostjo, ukvarjal se je z dobrodelnimi dejavnostmi, okoljevarstvenimi vprašanji in podpiral številne organizacije, vključno s tisto, ki jo je ustanovil, The Prince's Trust.
The King's Trust, ki ga je leta 1976 ustanovil takratni princ Charles, je britanska dobrodelna organizacija, ki pomaga mladim med 11. in 30. letom starosti. Organizacija nudi podporo mladim, ki so brezposelni, v šoli neuspešni ali se soočajo z drugimi težavami, kot so revščina ali duševne težave. S pomočjo mentorstva, usposabljanj in finančne podpore jim The King's Trust omogoča, da pridobijo nove veščine, najdejo zaposlitev ali začnejo lastno podjetje. S tem organizacija krepi samozavest mladih in jim odpira nove življenjske priložnosti.
Princ Andrew je mlajši brat kralja Karla III. in drugi sin pokojne kraljice Elizabete II. V preteklosti je opravljal vojaško službo in predstavljal kraljevino na številnih dogodkih. Vendar pa je njegova javna podoba v zadnjih letih močno obremenjena z obtožbami spolnih zlorab, ki jih je vložila Virginia Giuffre. Giuffre trdi, da jo je princ Andrew zlorabil, ko je bila najstnica, v povezavi z mrežo trgovine z ljudmi, ki jo je vodil Jeffrey Epstein. Čeprav je princ Andrew ves čas zanikal krivdo, so obtožbe vodile do njegovega umika iz javnega življenja in odvzema kraljevih nazivov in vojaških čast.
Stella McCartney je priznana britanska modna oblikovalka, hčerka Paula McCartneyja iz skupine The Beatles. Znana je po svojem etičnem in trajnostnem pristopu k modi. Njena istoimenska blagovna znamka se zavzema za uporabo okolju prijaznih materialov in proizvodnih procesov, izogiba se uporabi živalskih usnjem in krznom. McCartneyjeva je s svojim delom močno vplivala na modno industrijo in jo usmerila k večji družbeni in okoljski odgovornosti, s čimer je postala ena najvplivnejših osebnosti v sodobni modi.
