Kralj Karel III. po bratovi aretaciji obiskal teden mode v Londonu

Kmalu zatem, ko je Buckinghamska palača v uradni izjavi za javnost sporočila, da kralj z zaskrbljenostjo spremlja bratovo aretacijo, ki ga preiskujejo zaradi suma kršitve javne funkcije, so 77-letnega monarha opazili na odprtju tedna mode v Londonu. Kralj Karel III. je sedel v prvi vrsti ob modni oblikovalki Stelli McCartney in deloval zelo sproščeno.

Kralj Karel III. je po bratovi aretaciji obiskal teden mode v Londonu. FOTO: Profimedia

Razlog, da se je kralj udeležil tega dogodka, je njegov najbolj osebni projekt, ki predstavlja njegovo javno podobo The King's Trust. Organizacijo je ustanovil leta 1976, njen glavni fokus pa je podpora mladim, ki se soočajo z nezaposlenostjo in omejenimi možnostmi, ki se zaradi trenutnih življenjskih stroškov le še slabšajo. V minulih desetletjih je vzpostavil močno mrežo, ki ponuja mentorstva, vajeništva in financiranje na področjih, kot so moda, oblikovanje in umetnost.

Podpira brata, a spoštuje zakon

Britanski kralj je novico o aretaciji Andrewa sprejel z zaskrbljenostjo, a poudaril, da je zakon treba spoštovati, so sporočili iz Buckinghamske palače. "Na vrsti je celosten, pošten in pravilen postopek, s katerim se bo to vprašanje preiskalo na ustrezen način in s strani ustreznih organov," je navedel v pisni izjavi in dodal: "Z globoko zaskrbljenostjo sem izvedel novico o Andrewu Mountbattenu-Windsorju in sumu kršitve javne funkcije. Na vrsti je celosten, pošten in pravilen postopek, s katerim se bo to vprašanje preiskalo na ustrezen način in s strani ustreznih organov." Poudaril je, da bo spoštoval delo policije, z družino pa bodo še naprej opravljali svoje dolžnosti in služili narodu.