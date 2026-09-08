Kralj Karel III. prekinil molk o selitvi princa Harryja in Meghan Markle

Kralj Karel III. je v pismu potrdil, da princ Harry in Meghan Markle ne bosta prevzela nekdanjih vlog v kraljevi družini in tudi po vrnitvi v Združeno kraljestvo ne bosta opravljala kraljevih dolžnosti kot ostali člani družine. 77-letni monarh je zapisal, da sta vojvoda in vojvodinja Susseška zasebnika s komercialnimi in dobrodelnimi interesi, prav tako pa ne bosta prevzela nekdanjih naslovov, ki pripadajo zgolj delujočim članom kraljeve družine, poroča BBC.

Kralj Karel III. je potrdil, da princ Harry in Meghan ne prevzemata nekdanjih vlog. FOTO: Profimedia

"Kot je znano, sta vojvodinja in vojvoda januarja 2020 odstopila od svojih vlog kot predstavnika kraljevine in nista več delujoča člana kraljeve družine," je v pismu zapisal kralj. Ta je tako potrdil, da sta Harry in Meghan leta 2020 podpisala sporazum, da tudi v primeru vrnitve v domovino ne bosta prevzela nekdanjih vlog. "Delo v dobrodelnih organizacijah je osebna preferenca vojvode in vojvodinje in jo opravljata kot zasebnika," je zapisano v pismu, katerega kopije so prejeli Harryjeva ekipa, britanska vlada, vojska in poveljniki, ki so lordi.

Istega dne, ko je kralj poslal pismo, so njegovega mlajšega sina prvič po selitvi opazili v javnosti, in sicer v bližini Tower Bridge Studios, pozneje pa so tudi na uradnem profilu londonskih studiev objavili Harryjevo fotografijo, na kateri se je podpisal na njihovo steno.

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Družina se je v Veliko Britanijo preselila pred dvema tednoma, kjer pa naj bi ostala daljše obdobje. Znano je, da sta sedemletni Archie in petletna Lilibet že vpisana v šolo, razlog njihove selitve pa naj bi bil, da si Harry želi, da bi njegova otroka bolje spoznala dedka in ostale člane družine. Kralj in kraljica sta se z družino sestala julija, ko sta jih povabila na srečanje na njunem podeželskem domu, takrat pa je monarh prvič po štirih letih spet videl vnuka in vnukinjo.