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Kralj Karel III. prekinil molk o selitvi princa Harryja in Meghan Markle

London, 08. 09. 2026 11.14 pred 42 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Kralj Karel III.

Kralj Karel III. se je vendarle odzval na novico, da sta se njegov mlajši sin in soproga Meghan Markle vrnila v Veliko Britanijo, kjer naj bi skupaj z otrokoma živela vsaj nekaj let. Kot je znano, kraljeva družina s princem Harryjem še vedno ni v najboljših odnosih, 77-letni monarh pa je potrdil, da sin in snaha ne prevzemata nekdanjih vlog.

Kralj Karel III. je v pismu potrdil, da princ Harry in Meghan Markle ne bosta prevzela nekdanjih vlog v kraljevi družini in tudi po vrnitvi v Združeno kraljestvo ne bosta opravljala kraljevih dolžnosti kot ostali člani družine. 77-letni monarh je zapisal, da sta vojvoda in vojvodinja Susseška zasebnika s komercialnimi in dobrodelnimi interesi, prav tako pa ne bosta prevzela nekdanjih naslovov, ki pripadajo zgolj delujočim članom kraljeve družine, poroča BBC.

Kralj Karel III. je potrdil, da princ Harry in Meghan ne prevzemata nekdanjih vlog.
Kralj Karel III. je potrdil, da princ Harry in Meghan ne prevzemata nekdanjih vlog.
FOTO: Profimedia

"Kot je znano, sta vojvodinja in vojvoda januarja 2020 odstopila od svojih vlog kot predstavnika kraljevine in nista več delujoča člana kraljeve družine," je v pismu zapisal kralj. Ta je tako potrdil, da sta Harry in Meghan leta 2020 podpisala sporazum, da tudi v primeru vrnitve v domovino ne bosta prevzela nekdanjih vlog.

"Delo v dobrodelnih organizacijah je osebna preferenca vojvode in vojvodinje in jo opravljata kot zasebnika," je zapisano v pismu, katerega kopije so prejeli Harryjeva ekipa, britanska vlada, vojska in poveljniki, ki so lordi.

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Istega dne, ko je kralj poslal pismo, so njegovega mlajšega sina prvič po selitvi opazili v javnosti, in sicer v bližini Tower Bridge Studios, pozneje pa so tudi na uradnem profilu londonskih studiev objavili Harryjevo fotografijo, na kateri se je podpisal na njihovo steno.

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Družina se je v Veliko Britanijo preselila pred dvema tednoma, kjer pa naj bi ostala daljše obdobje. Znano je, da sta sedemletni Archie in petletna Lilibet že vpisana v šolo, razlog njihove selitve pa naj bi bil, da si Harry želi, da bi njegova otroka bolje spoznala dedka in ostale člane družine. Kralj in kraljica sta se z družino sestala julija, ko sta jih povabila na srečanje na njunem podeželskem domu, takrat pa je monarh prvič po štirih letih spet videl vnuka in vnukinjo.

Razlagalnik

Delujoči član kraljeve družine je oseba, ki opravlja uradne dolžnosti v imenu monarha in države. To vključuje udeležbo na državniških obiskih, obiskovanje dobrodelnih dogodkov, pokroviteljstvo različnih organizacij in predstavljanje britanske krone na javnih prireditvah. Ti člani so financirani iz javnih sredstev, imenovanih 'Sovereign Grant', in so zavezani k strogim protokolom ter nevtralnosti pri političnih vprašanjih.

V sodobni ustavni monarhiji, kot je britanska, ima monarh predvsem simbolno in ceremonialno vlogo. Čeprav je uradno vodja države, nima neposredne politične moči pri sprejemanju zakonov ali vladanju. Njegova vloga je omejena na opravljanje reprezentativnih nalog, kot so podpisovanje zakonov (kraljeva privolitev), imenovanje premierja po volitvah in služenje kot simbol narodne enotnosti ter kontinuitete, medtem ko dejansko politično oblast izvaja izvoljeni parlament.

Naziv vojvoda in vojvodinja Susseška (Duke and Duchess of Sussex) je plemiški naslov, ki ga je princu Harryju in Meghan Markle ob njuni poroki leta 2018 podelila kraljica Elizabeta II. Ime izvira iz zgodovinske grofije Sussex v jugovzhodni Angliji. Čeprav sta Harry in Meghan obdržala ta naslov, sta se po odstopu od uradnih dolžnosti leta 2020 odpovedala uporabi naziva 'kraljeva visokost' (His/Her Royal Highness), ki je rezerviran za tiste, ki aktivno opravljajo kraljeve dolžnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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