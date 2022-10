Kralj Karel III. prodaja konje pokojne kraljice.

Pokojna kraljica Elizabeta II. je bila velika ljubiteljica živali, še posebej psov in konjev. Po njeni smrti je tako njen sin in sedanji kralj Karel III. od mame podedoval kar 14 svojih dirkalnih konjev, ki jih sedaj prodaja. Angleška avkcijska hiša Tattersalls je za tuje medije potrdila, da prav ona stoji za prodajo štirinajstih živali, ki so osvojile številne zmage na konjskih dirkah.

Kljub temu da prodaja kraljičinih ljubljenčkov nedolgo po njeni smrti sprva zveni nenavadno, je predstavnik avkcijske hiše pomiril javnost in pojasnil, da gre za povsem normalno odločitev, za katero se kraljeva družina odloči vsako leto. "Kraljica je imela svoje kobile, vzrejala jih je in prodajala. Ne moreš jih obdržati vseh," je dejal Jimmy George. Ob tem je poudaril, da prodaja živali nikakor ne pomeni konec ljubezni med kraljevo družino in svetom konjskih dirk.

Spomnimo, kraljica je center za vzrejo dirkalnih konj v Sandringhamu podedovala od svojega očeta, tekom svojega vladanja pa je s svojimi ljubljenci dosegla številne uspehe. John Warren, kraljičina desna roka pri vodenju centra, je poudaril, da so konji za najdlje vladajočo monarhinjo predstavljali "odklop" in pobeg od ostalih dolžnosti, njena podpora športu pa je bila velika spodbuda za vse vpletene v konjske dirke. "Prepričan sem, da bi kraljica, če ne bi bila del kraljeve družine, našla poklic s konji. To je bilo preprosto v njenih genih," je zaključil.