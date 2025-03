Kralj Karel III. razkril svoje najljubše pesmi in glasbene izvajalce

Bob Marley, Kylie Minogue in Grace Jones so med najljubšimi glasbenimi izvajalci kralja Karla III., je ta razkril v nedavno posneti podkast oddaji, ki so jo poimenovali The King's Music Room . 76-letni monarh jo je posnel v svoji pisarni v Buckinghamski palači. Oddaja je poimenovana po eni od sob kraljeve rezidence, v njej pa je bil Charles kot dojenček leta 1948 tudi krščen.

Kralj bo v podkastu, ki še ni na voljo, s poslušalci delil anekdote iz srečanj z glasbeniki in nadalje razkrival svoje najljubše pesmi, ki jih je tekom življenja poslušal in sestavljajo glasbeno podlago njegovega življenja. 76-letnik naj bi razkril tudi, kako je glasba vplivala nanj in spregovoril o tem, kaj posluša v trenutkih, ko je srečen in kaj takrat, ko v njej išče uteho.

Ob tej priložnosti je v javnost prišla tudi kraljeva nova fotografija, na kateri sedi za svojo mizo v palači, ob njem pa je osvetljen napis, ki pomeni, da snemajo oddajo. Charles je že leta 2021 razkril, da so med njegovimi najljubšimi izvajalci The Three Degrees, Diana Ross in Edith Piaf.

On pa ni edini član kraljeve družine, ki je javno spregovoril o svojem glasbenem okusu. Kaj je najraje poslušala pokojna kraljica, so razkrili družinski člani, ki so povedali, da je uživala ob glasbi iz muzikala Oklahoma!, med njene najljubše pesmi pa je spadala tudi Anything You Can Do iz muzikala Annie Get Your Gun. Ljubitelja sodobne pop glasbe pa sta princ George in njegova sestra Charlotte, ki sta leta 2022 v spremstvu očeta obiskala koncert Taylor Swift.