"Dobrodošel v skrivni službi njegovega visočanstva, gospod Bond," je ob fotografiji Roberta Pattinsona v podobi novega Jamesa Bonda na družbenem omrežju zapisala kraljeva družina v imenu kralja Karla III. in njegove soproge Camille. Z objavo sta tako pozdravila 40-letnika, ki se bo po sagi Somrak in vlogi Batmana preizkusil še kot tajni agent 007.
Britanska kraljeva družina ima sicer dolgo zgodovino, ki je povezana s filmsko franšizo. V preteklih 60 letih so člani obiskali premiere, prizorišča snemanja ali na kakšen drug način izrazili podporo Bondu.
Leta 1967 se je kraljica Elizabeta II. udeležila premiere filma Samo dvakrat se živi, kjer je spoznala tudi prvega Bonda, ki ga je upodobil Sean Connery. Pozneje se je srečala še z dvema Bondoma, in sicer s Piercem Brosnanom in Danielom Craigom.
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