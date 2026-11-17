"Dobrodošel v skrivni službi njegovega visočanstva, gospod Bond," je ob fotografiji Roberta Pattinsona v podobi novega Jamesa Bonda na družbenem omrežju zapisala kraljeva družina v imenu kralja Karla III. in njegove soproge Camille. Z objavo sta tako pozdravila 40-letnika, ki se bo po sagi Somrak in vlogi Batmana preizkusil še kot tajni agent 007.

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Britanska kraljeva družina ima sicer dolgo zgodovino, ki je povezana s filmsko franšizo. V preteklih 60 letih so člani obiskali premiere, prizorišča snemanja ali na kakšen drug način izrazili podporo Bondu.